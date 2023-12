El yen registró su mayor valuación anual tras el aumento de apuestas a giro del Banco Central de Japón

El yen registró su mayor apreciación en casi un año a medida que los operadores aumentan las apuestas a que el Banco de Japón (BOJ) eliminará este mes el último régimen de tasas de interés negativas del mundo.

A primera hora de la tarde del jueves en Nueva York, el yen subía casi un 4% y se negociaba a 141,71 por dólar. La moneda tocó su mayor nivel desde el 7 de agosto, antes de recortar parte de las ganancias. Este movimiento desmesurado puede haberse visto amplificado por el cierre de las apuestas bajistas de los especuladores sobre la divisa japonesa, después de que la semana pasada los fondos apalancados aumentaran las posiciones cortas al nivel más alto en más de un año.

“Este movimiento es una capitulación completa de los vendedores en corto en el yen”, dijo Brad Bechtel, director global de divisas de Jefferies LLC en Nueva York.

Previamente, los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y de uno de los subgobernadores de la entidad sacudieron los mercados financieros de Tokio y de todo el mundo, provocando una fuerte apreciación del yen. La moneda ganó terreno frente a todos sus pares del Grupo de los 10.

“Las probabilidades de que se endurezcan las tasas administradas el 19 de diciembre siguen siendo un poco remotas”, dijo Bipan Rai, jefe global de estrategia cambiaria de CIBC en Toronto. “Junto con la mayor certeza de que la Reserva Federal terminó con los aumentos de tasas, el riesgo-recompensa de las posiciones largas en USD/JPY cambió sustancialmente”.

Los fondos apalancados aumentaron su posición corta neta en el yen a 65.611 contratos en la semana que finalizó el 28 de noviembre, la mayor cantidad desde abril de 2022, según datos de la Commodity Futures Trading Commission.

“Todavía no creemos necesariamente que las palabras de Ueda realmente se hagan realidad”, dijo Helen Given, operadora de divisas spot de Monex USA, que prevé que el yen terminará el año en alrededor de 146. “El movimiento de hoy me parece un poco exagerado”.

El repunte del yen del jueves fue el mayor desde el que el Banco de Japón sorprendió a los inversionistas en diciembre del año pasado después de que el entonces gobernador Haruhiko Kuroda duplicara el límite de los rendimientos a 10 años, lo que generó apuestas sobre la normalización de la política.

Ueda, que asumió el mando en abril, ha mantenido un enfoque prudente y este año ha ampliado gradualmente el control de la curva de rendimientos, pero ha mantenido su política monetaria ultralaxa en un momento en el que otros grandes bancos centrales subían las tasas de interés para contener el aumento mundial de los precios. Ese diferencial de política ha supuesto un obstáculo para el yen este año.

El yen recortó sus ganancias al final de la sesión de la tarde en Estados Unidos, con un aumento del 2,6% a 143,55 por dólar. La moneda ha perdido casi un 9% frente al dólar este año, el segundo peor desempeño entre sus pares del G10.

Traducido por Paulina Munita.