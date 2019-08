YouTube planea terminar con anuncios dirigidos a los niños

Mark Bergen

Para satisfacer a los reguladores, los funcionarios de YouTube están completando los planes para poner fin a los anuncios "específicos" en los videos que los niños probablemente vean, según tres personas familiarizadas con la discusión. La medida podría afectar inmediatamente las ventas de anuncios para el gigante del video, aunque no tanto como otras propuestas sobre la mesa.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) está investigando si YouTube violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA). La agencia llegó a un acuerdo con YouTube, pero no ha divulgado los términos. No está claro si los cambios de YouTube en la orientación de los anuncios son resultado del acuerdo. Los planes aún podrían cambiar, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas por citar una investigación abierta.

Una portavoz de YouTube declinó hacer comentarios. Una portavoz de la FTC también declinó comentar. Se espera que la agencia imponga una multa multimillonaria.

Dado que los anuncios dirigidos, o "conductuales", se basan en la recopilación de información sobre el usuario, la ley COPPA efectivamente prohíbe a las compañías prestar servicios a niños menores de 13 años sin permiso de los padres. Estos mensajes comerciales que dependen de montañas de datos digitales, como cookies de navegación web, son parte integral del negocio de Google de Alphabet Inc., propietario de YouTube.

YouTube ha sostenido durante mucho tiempo que su sitio principal no es para niños. (La compañía dice que los niños deben usar la aplicación YouTube Kids, que no usa anuncios dirigidos). Pero las rimas infantiles y los videos de dibujos animados en el sitio principal tienen miles de millones de visitas. Los numerosos problemas de la plataforma con el contenido para niños —imágenes horribles o problemas que provocaron la desactivación de comentarios— han convulsionado a sus creadores de videos, preocupado a los padres y empoderado a los rivales.

Deshacerse de los anuncios dirigidos en el contenido infantil podría afectar el balance final de Google. Sin embargo, esta solución sería mucho menos costosa que otros remedios potenciales que tienen como objetivo aplacar a los reguladores.

En abril de 2018, una gran cantidad de grupos de consumidores se quejó ante la FTC de que YouTube recolectaba información de menores periódicamente para usarla en publicidad dirigida. Cuando la FTC tomó el caso, estos grupos sugirieron que la agencia obligara a YouTube a mover todos los videos infantiles a su aplicación designada para niños, YouTube Kids. El presidente de la FTC, Joseph Simons, planteó otra idea. Consultó a los denunciantes en una llamada del 1 de julio si estarían conformes con que YouTube deshabilitara los anuncios en estos videos, informó Bloomberg News anteriormente.

La nueva propuesta de YouTube es aún menos drástica.

En este momento, YouTube vende dos tipos diferentes de anuncios de video, en términos generales. Uno simplemente combina el contexto de un video con un mensaje comercial. De esta manera, un clip de YouTube sobre baloncesto podría tener un anuncio de Adidas. El otro tipo usa una matriz de señales digitales. Con estos anuncios, los especialistas en marketing pueden llegar a los espectadores en un grupo demográfico, como dueños de viviendas o padres primerizos, en función de los enormes datos de Google como los sitios web que visitan las personas, las búsquedas que realizan, etc.

YouTube no revela las ventas de anuncios ni los precios, pero la mayoría de los anuncios digitales son más lucrativos cuando se combinan con datos de orientación.