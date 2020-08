Microsoft y Walmart ofertan por TikTok para enfrentar a Oracle

Shelly Banjo, Jenny Leonard, Saleha Mohsin y Jennifer Jacobs

Oracle Corp. y Microsoft Corp. han presentado ofertas a la china ByteDance Ltd. para comprar las operaciones estadounidenses de su aplicación TikTok en un acuerdo que podría concretarse dentro de una semana, según personas con conocimiento de las deliberaciones.

La oferta de Microsoft incluye una asociación con Walmart Inc., que confirmó su participación el jueves.

Se han presentado ofertas en competencia en lo que promete ser el proceso de cierre de un acuerdo, aunque tomará más tiempo resolver los detalles finales, dijo una persona, que pidió no ser identificada ya que no está autorizada para hablar públicamente sobre las negociaciones.

TikTok y Microsoft declinaron hacer comentarios. Oracle no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Walmart confirmó en un correo electrónico que se asoció con Microsoft en su intento por adquirir TikTok, una jugada para reforzar el mercado de terceros del minorista y su incipiente rama publicitaria.

Oracle estudia oferta para quedarse con las operaciones de TikTok en EE.UU.

La Casa Blanca ha estado presionando por la venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos debido a preocupaciones sobre sus vínculos con China e implicaciones para la seguridad nacional. Microsoft se había convertido en el principal competidor para comprar la empresa, anunciando este mes en una publicación de blog que estaba en conversaciones para comprar el negocio de TikTok en EE.UU., Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Poco después, el presidente de EE.UU., Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que establecía un plazo hasta mediados de septiembre para que TikTok se vendiera a una empresa estadounidense o la prohibición a personas y empresas estadounidenses de hacer negocios con TikTok. El anuncio desató un gran interés por parte de otras empresas. Una orden posterior exigió a ByteDance vender sus activos estadounidenses en un plazo de 90 días. No está claro si otras partes han ingresado al proceso o planean ofertar.

La salida el miércoles del director ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, después de solo tres meses en la empresa, sugiere que es inminente un acuerdo.

“Como esperamos llegar a una resolución muy pronto, quiero hacerles saber con gran pesar que he decidido dejar la empresa”, escribió en una nota a los empleados.

Batalla tech: Trump cumplió su amenaza y prohibió hacer negocios con TikTok

Peter Navarro, asesor económico de Trump que se ha manifestado en contra de una posible venta a Microsoft y ha abogado por prohibir la aplicación por completo, ha estado en desacuerdo con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que quiere que TikTok se venda, según una persona con conocimiento de las deliberaciones dentro de la Casa Blanca. Una portavoz del Departamento del Tesoro declinó hacer comentarios.

Desde entonces, Mnuchin ha apoyado una compra de TikTok por parte de Oracle, dijo esta persona, que se negó a ser identificada porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto.

Oracle propuso un acuerdo de US$20.000 millones en efectivo y acciones, según un informe divulgado en la publicación de Hollywood The Wrap. La oferta de Oracle estaría compuesta por US$10.000 millones en efectivo y US$10.000 millones en acciones de Oracle, más 50% de las ganancias anuales de TikTok que regresarían a ByteDance durante dos años, dijo una persona no identificada a The Wrap.

Analistas y banqueros estimaron el valor del negocio de TikTok en EE.UU. entre US$20.000 millones y US$50.000 millones, un amplio rango que refleja la complejidad que implica separar los negocios estadounidenses y globales de TikTok, determinar una cantidad confiable de usuarios y en cómo los ingresos se desglosan solo para los mercados en juego en el acuerdo.

P.M.