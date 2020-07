Sin vacuna, United Airlines venderá la mitad

Justin Bachman

United Airlines Holdings Inc. advirtió que las ventas no excederán la mitad de los niveles del 2019 hasta que haya una vacuna para el nuevo coronavirus.

“Nuestra mejor conjetura es que la demanda, que se mide en función de los ingresos, se recuperará con el tiempo para quedar aproximadamente 50% por debajo y luego se estabilizará en ese nivel hasta que haya una amplia distribución de una vacuna”, dijo Andrew Nocella, director comercial, el miércoles en una llamada de ganancias con analistas.

La proyección negativa apunta a los limitantes de cualquier rebote a corto plazo para las aerolíneas a medida que la industria se enfrenta a un inigualable colapso de los viajes debido a la pandemia de coronavirus. Tarde el martes, United reportó una pérdida ajustada de US$2.600 millones para el segundo trimestre, que la compañía describió como “la más complicada” en sus 94 años de historia.

Ni Nocella ni el director ejecutivo, Scott Kirby, se atrevieron a adivinar cuándo la aerolínea podría alcanzar ese hito de 50%. La aerolínea, con sede en Chicago, espera una recuperación de los viajes relativamente rápida siempre que una vacuna esté ampliamente disponible.

United espera quemar US$25 millones por día en el tercer trimestre, por debajo de los US$40 millones del segundo, a medida que la aerolínea se prepara para una recuperación agitada.

Más de 6.000 empleados acordaron abandonar la compañía en su esfuerzo por reducir costos, dijo United. Otros 26.000 han aceptado varias ofertas de vacaciones temporales.

La compañía advirtió este mes a 36.000 trabajadores que sus empleos estarían en riesgo cuando la ayuda federal por nómina venciera a fines de septiembre.

Las acciones de la aerolínea perdieron 62% este año hasta el martes, en línea con la caída del índice de Standard & Poor’s de las principales aerolíneas de EE.UU.

La demanda de vuelos colapsó en marzo y abril debido al coronavirus, y el Gobierno de EE.UU. intervino con US$25.000 millones en asistencia para las aerolíneas del país.

United está reforzando su posición de efectivo y dijo que tendría más de US$18.000 millones de liquidez para fines del tercer trimestre. La compañía ha recaudado US$16.100 millones desde el comienzo de la pandemia y puede pedir prestados otros US$4.500 millones al gobierno federal a finales de este año si llegare a ser necesario.

La semana pasada, Delta Air Lines Inc. reportó una pérdida récord en el segundo trimestre. American Airlines Group Inc. y Southwest Airlines Co. reportan ganancias el jueves.

United sigue siendo cautelosa sobre agregar vuelos, ya que la capacidad de asientos del tercer trimestre sería de aproximadamente 35% de lo que fue hace un año. Sus planes reflejan en parte profundas caídas en los viajes internacionales, que generalmente es un mercado más grande para United que para sus rivales estadounidenses.

La compañía dijo que “inclinaría” cierta capacidad hacia destinos de ocio y áreas con fuertes patrones de viajes familiares. Continuará revisando y cancelando vuelos durante 60 días “hasta que vea señales de recuperación en la demanda”.