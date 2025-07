Carlos Heller: "Desde el inicio de su presidencia, Javier Milei niega al Congreso"

La ruptura entre el Gobierno y el Parlamento quedó expuesta nuevamente. Carlos Heller afirmó en el programa "QR" que el presidente Javier Milei "gobierna de espaldas al Congreso", y definió su estilo como una negación deliberada de la división de poderes. Acompañado en el piso del estudio de Bravo TV por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Mariano Recalde (Unión por la Patria), el diputado nacional apuntó contra la estrategia de aislamiento institucional del Ejecutivo tras la derrota que la oposición le infligió este jueves.

Durante la sesión legislativa en la Cámara Alta, la oposición logró quorum y aprobó leyes que impactan en la política fiscal del Gobierno, como el aumento del bono y los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional, la declaración de la emergencia en discapacidad y otras iniciativas, todas logradas con aval de los gobernadores provinciales, con quienes el distanciamiento se ha profundizado. Sin respaldo parlamentario, el oficialismo calificó la sesión como “inválida”, y anunció vetos.

Heller trazó una línea directa entre ese rechazo y el gesto fundacional de Milei durante su discurso de asunción: “No habló ante el Congreso sino desde afuera y de espaldas", observó. Tagliaferri sumó que “cuando al oficialismo no le gusta el resultado, lo tilda de ilegítimo” y recordó que “el quorum fue amplio y plural”. Recalde advirtió que el Gobierno “perdió el equilibrio político y emocional” y remarcó: “Lo que no pueden frenar con votos, intentan deslegitimarlo en los medios o en Tribunales”.

La escena dejó expuesta una fractura política que ya no se disimula. Para Heller, Tagliaferri y Recalde, el Gobierno de Javier Milei quedó atrapado en su propia lógica de confrontación: aislado, sin mayorías estables y enfrentado a un Congreso que volvió a funcionar. El rechazo a las leyes impulsadas por la oposición no solo marcó una derrota parlamentaria sino también un límite institucional. “Milei eligió gobernar sin control, pero el Congreso le recordó que la democracia no es optativa”, concluyó Heller.

LB / FPT