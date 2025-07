Milei reunió a su Gabinete: previa de la sesión en Senado y saludó a transeúntes

El presidente Javier Milei encabezó hoy por la mañana una nueva reunión de Gabinete, luego de un 9 de Julio signado por la amenaza a gobernadores aliados y una nueva escalada de la tensión política en la antesala de la sesión en el Senado.

Los gobernadores dialoguistas anticipan rechazo a parte de los proyectos del oficialismo

El Presidente, quien ayer aseguró que los gobernadores "quieren romper" al gobierno, llegó en horas de la mañana para encabezar una reunión junto a su equipo de trabajo.

Estaban presentes, Guillermo Francos (jefe de Gabinete), Luis "Toto" Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), y Patricia Bullrich (Seguridad). El único ministro ausente fue el de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, por encontrarse con agenda fuera del país.

También estuvieron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el asesor Santiago Caputo, además del titular de la Cámara baja, Martín Menem, y la Secretaría Legal y Técnica, María Ibarzábal.

Por supuesto, no estuvo ausente la "hermanísima", Karina Milei.

La Casa Rosada maneja en estricta confidencialidad la agenda que se despliega en las reuniones de trabajo; con todo, el encuentro fue convocado en la antesala de una sesión que podría terminar de dinamitar los puentes con mandatarios y bloques aliados.

Los proyectos sobre jubilaciones, moratorias y emergencia en discapacidad implican dos puntos del PBI.

Según pudo saber PERFIL, la Casa Rosada no activó operativo alguno para contener la sesión. No hubo llamados ni sondeos. Con todo, un grupo de gobernadores aliados se reunió ayer de manera virtual para definir una posición común y dejaron en claro que no acompañarán los dictámenes provenientes de Diputados, y pedirán que los proyectos de los gobernadores que modifican ATN y el Impuesto a los Combustibles Líquidos sean remitidos a comisión.

Entre ellos se encontraban Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes). Pese a ello, los proyectos que requieren mayoría simple (jubilaciones, moratoria y emergencia en discapacidad) podrían salir.

Terminada la reunión de Gabinete, el Presidente se acercó a la reja de la Casa Rosada, acompañado de Adorni, de su amiga personal Pettovello, y por Petri.

Allí, como ha hecho en otras ocasiones, aprovechó para saludar a la gente y mantener contacto con los transeúntes.