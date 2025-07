Bullrich le reclamó a Villarruel que presida la sesión convocada por la oposición en el Senado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le recriminó este jueves a la vicepresidenta Victoria Villarruel que se levante de la sesión del Senado puesta en marcha por la oposición. A través de sus redes sociales expresó: "Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”.

Por 42 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, legisladores radicales, peronistas y de bloques provinciales lograron destrabar el tratamiento de los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados, que habían sido cuestionados por el oficialismo. Argumentaron que la Comisión de Presupuesto no había sido convocada por su presidente, el libertario Ezequiel Atauche.

La Cámara alta define el futuro de jubilaciones, moratoria y discapacidad

Los senadores rechazaron el planteo de la presidenta, quien había señalado que se requieren los dos tercios del cuerpo para habilitar el tratamiento de los proyectos sobre jubilaciones, moratoria y Discapacidad que impulsa la oposición, al considerar que no eran válidos los despachos de la Comisión de Presupuesto. A su vez, el jefe del bloque del peronismo, José Mayans, afirmó que solo el pleno del cuerpo puede validar los informes de esa comisión.

Tras esa discusión, el Senado comenzó a debatir el proyecto de aumento del 7,2 por ciento para las jubilaciones y un incremento del bono de 70 a 110 mil pesos, una iniciativa que el oficialismo rechazó por considerar que afecta el equilibrio fiscal, ya que tendrá un impacto del 0,8 por ciento del PBI.

La visita de Villarruel a Tucumán, otra diferencia a cielo abierto con Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel se diferenció este miércoles de su compañero de fórmula y presidente, Javier Milei, al asistir a la provincia de Tucumán para participar de las actividades por el 209 aniversario de la Declaración de la Independencia. Se preguntó “cómo no iba a estar” presente para la fecha patria.

Al dialogar con la presa, expresó “estoy muy contenta, no solo vengo como vicepresidenta, vengo como argentina”.

“Poder acompañar a los tucumanos en el 209 aniversario de la Independencia, cómo no estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano”, remarcó. Le consultaron si había tenido problemas con la niebla para viajar, como adujo Milei, respondió: “Salí tarde, tenía ya decidido venir porque he venido muchas veces”.

Milei suspendió el acto de vigilia que iba a encabezar a la medianoche junto a un reducido grupo de gobernadores, debido a la neblina que afectó los vuelos en la ciudad de Buenos Aires.