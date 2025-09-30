El Gobierno dispuso que ya no se podrán comprar dólares por medio de billeteras virtuales

"El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aclara que no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de los bancos y entidades autorizadas. La compra-venta de dólares está regulada por el BCRA y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones", expresa el comunicado que este martes difundió la autoridad monetaria con el fin de establecer una nueva prohibición a la compra-venta de dólares por medio de billeteras virtuales, operaciones que ya no podrán hacerse. Mercado Pago y otras plataformas digitales deshabilitaron dicho servicio.

Con excepción de las transacciones con dólar MEP, que sí continuarán, la medida tiene lugar en un contexto de alta volatilidad financiera que no logra disiparse ni siquiera luego del anuncio efectuado la semana pasada por el Tesoro estadounidense. En esa oportunidad, el secretario del Tesoro Scott Bessent prometió auxiliar al Gobierno del presidente Javier Milei con un swap de 20 mil millones de dólares con el fin de pavimentar de certidumbre las semanas que separan el anuncio de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Por el momento, dicho desembolso no fue realizado, lo que suma incertidumbre en el mercado financiero.

“Les tendría que caber la Ley Penal Cambiaria porque estuvieron incumpliendo una norma en ese sentido", observó el analista económico Guido Bambini en "QR!" en referencia a billeteras virtuales como Mercado Pago, —propiedad de Marcos Galperín, empresario muy cercano a Javier Milei—, dado que hasta este martes permitieron la compra-venta de dólares sin autorización, operatoria que a la luz del comunicado del BCRA constituye una infracción que fue pasada por alto.

En paralelo, la tensión cambiaria volvió a sentirse en los mercados. Durante la jornada, cerca del mediodía, el dólar mayorista trepó hasta los $1450, lo que obligó al Tesoro a salir a vender divisas para contener la presión. Sin embargo, el balance del día fue pobre: en la última jornada de la liquidación extraordinaria del agro —que aportó poco menos de 6900 millones de dólares a las reservas, el Tesoro apenas pudo comprar 30 millones de dólares porque debió intervenir en plaza para evitar una disparada mayor del billete estadounidense.

Las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial: qué dijo el Banco Central

El analista advirtió que el Gobierno podría recurrir nuevamente a desprenderse de reservas acumuladas durante las últimas semanas: “Me animo a decir que van a empezar a reventar unos millones de dólares de los que ya compraron", vaticinó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

El escenario se complejiza por el calendario político: con las elecciones previstas para el 26 de octubre, distintos economistas advierten que el BCRA podría llegar a la fecha con reservas presionadas. En ese marco, el presidente Javier Milei tiene programado otro viaje a Estados Unidos el próximo 14 de octubre en busca de un nuevo espaldarazo político y financiero que le permita pilotear la turbulencia.

BR / FPT