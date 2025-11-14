Bravo TV: Quintela cuestionó acuerdo entre Argentina y EE.UU. y apuntó al rol del PJ y La Cámpora

En una entrevista en el programa “QR!” de Bravo TV, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cuestionó el acuerdo marco anunciado entre Estados Unidos y Argentina y criticó el vínculo del Gobierno nacional con la Casa Blanca. También analizó la situación interna del peronismo, el rol de La Cámpora y la posición de Cristina Fernández de Kirchner.

El conductor Pablo Caruso abrió el diálogo repasando el comunicado difundido por la Casa Blanca sobre el acuerdo bilateral. Señaló que el anuncio no fue presentado en conjunto con las autoridades argentinas y que el Gobierno solo emitió una comunicación “rústica”.

Quintela sostuvo que no conoce en detalle el acuerdo, pero consideró que la relación planteada favorece casi exclusivamente a Estados Unidos. “Me parece absolutamente favorable para Estados Unidos y no con la misma reciprocidad para Argentina”, afirmó. Según su lectura, Washington busca convertir al país en un “espacio estratégico para expandirse en Sudamérica” y condiciona la política exterior argentina.

El gobernador criticó además la postura del presidente Javier Milei frente a Estados Unidos. “La forma en que mantiene ese vínculo nos parece degradante para la República Argentina”, expresó. Planteó que el país necesita una relación “madura, responsable y respetuosa”, sin actitudes de “sumisión”.

En ese marco, dijo que Argentina debe preservar sus vínculos diplomáticos y comerciales con todos los países, incluido el bloque BRICS. “Tenemos que trabajar desde nuestros propios intereses, sin perjudicar los de otros países”, señaló.

Caruso consultó luego por la situación del peronismo y los desafíos para recomponer la unidad. Quintela insistió en la necesidad de “recuperar una clase media potente” y construir un proyecto que vuelva a conectar con la sociedad.

El periodista Mariano Hamilton intervino para preguntar por la ausencia de un reclamo explícito dentro del Partido Justicialista (PJ) por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, como sí ocurrió históricamente con otras consignas del justicialismo. Quintela evitó profundizar y consideró que el tema “hoy no genera adhesiones en la sociedad”. Sin embargo, reafirmó su confianza en la expresidenta y en su inocencia.

Sobre el rol de La Cámpora, sostuvo que es “un espacio importante” dentro del peronismo, pero “no es todo el peronismo”. Planteó que el movimiento es más amplio y que conviven en él múltiples corrientes y miradas.

El diálogo derivó luego en críticas al Gobierno nacional por la paralización de la obra pública, la falta de construcción de viviendas y la escasa presencia territorial del Presidente. Quintela acusó al oficialismo de “quedarse con los recursos de todas las provincias” y de desconocer “la idiosincrasia del pueblo argentino”.

Caruso consultó finalmente por las gestiones de los gobernadores ante el ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de respuestas por fondos adeudados. Quintela se mostró escéptico: “Hasta acá, el Gobierno no les ha dado lo que reclamaron ni a gobernadores aliados”. Además, calificó la política nacional como “extorsionadora” y recordó los “agravios” recibidos por parte del Presidente.

La entrevista cerró con el agradecimiento del conductor y un mensaje final del gobernador riojano sobre la necesidad de recomponer el federalismo y la relación Nación-provincias.

