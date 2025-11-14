Acuerdo Argentina–Estados Unidos: qué impacto real tendrá en los mercados

En diálogo con Canal E, Gustavo Quintana, analista de mercados, se refirió al acuerdo entre Estados Unidos y Argentina y explicó qué señales está dejando en el frente cambiario.

Un acuerdo que suma a la calma financiera

Para Quintana, la primera lectura del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina es alentadora. “Yo creo que sí, que todo acuerdo es beneficioso, sobre todo con una de las potencias más grandes del mundo”, afirmó. Aunque advirtió que aún falta conocer la letra chica, remarcó que los efectos inmediatos se ven en el mercado cambiario, donde predomina una dinámica de mayor estabilidad.

Según explicó, “el mercado opera con tranquilidad, con mayor volumen, y los precios están en un punto de relativo equilibrio”, lo que refleja que la tensión previa a las elecciones se diluyó. El analista consideró que este escenario ayuda a reforzar lo que definió como “paz cambiaria”, clave para la expectativa de los inversores.

Consultado por las reservas, Quintana relativizó la preocupación por los saldos netos negativos y sostuvo que la dinámica podría mejorar pronto. “La proyección de ingresos de divisas es buena y le puede dar pie al Banco Central para comprar reservas”, indicó. Sin embargo, aclaró que en un mercado donde la intervención oficial es limitada, el rol de acumular reservas funciona más como respaldo ante acreedores internacionales que como herramienta doméstica.

Swap, deuda corporativa y agro: los factores que sostienen al dólar

Respecto de la activación del swap y su relación con el acuerdo con Estados Unidos, Quintana explicó que los recursos cumplieron una función táctica: “La intervención del Tesoro de Estados Unidos le dio liquidez al mercado, estabilizando la cotización”. Añadió que la reciente activación del swap del 10% sirvió esencialmente para recomponer esos fondos utilizados previamente, aunque sin un efecto estructural.

Otro elemento que está ayudando al mercado cambiario es la emisión de deuda por parte de empresas locales. “Hay mucha colocación de deuda en moneda extranjera y esos fondos alimentan la oferta de divisas”, explicó. A esto se suma el ingreso del sector agropecuario, que encara la comercialización de las cosechas finas con buenas proyecciones productivas.

Sin embargo, Quintana recordó que la demanda de dólares también aumentará: obligaciones con el exterior, importaciones y remesas retenidas por el cepo presionarán el mercado a medida que la actividad repunte. “Esos dólares tienen que alimentar la oferta y la demanda se adecuará a la situación económica”, señaló.

En cuanto a la inflación, celebró la desaceleración respecto de meses críticos, aunque pidió cautela: “Esa desaceleración va a ser gradual; no la vamos a ver inmediatamente”. Subrayó que el traslado a precios del salto cambiario fue menor a lo esperado y estimó que el proceso de baja se consolidará recién el año próximo.

Quintana concluyó que, por ahora, el panorama cambiario luce estable y que los efectos del acuerdo bilateral se irán viendo a medida que avance su implementación.

