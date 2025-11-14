Lucas Luchilo: “Estados Unidos necesita trabajadores calificados”

En diálogo con Canal E, Lucas Luchilo, profesor de Historia Latinoamericana en Ciencias Políticas, detalló los cambios recientes impulsados por Donald Trump sobre las visas laborales H-1B y las tensiones que generaron.

El sistema de visas y los cambios que generaron polémica

Luchilo explicó que “Estados Unidos tiene un sistema de visas extremadamente complejo y detallado”, con más de veinte categorías para inmigrantes temporales. Entre ellas, las visas H-1B, creadas hace más de 35 años para atraer trabajadores altamente calificados, especialmente ingenieros e informáticos provenientes de India y China.

Según el especialista, el conflicto estalló cuando la administración Trump impulsó una norma que imponía un costo de 100.000 dólares a las empresas que solicitaran una H-1B para un profesional extranjero. Luchilo afirmó que “el gobierno de Trump ha ido retrocediendo con respecto a esta definición inicial”, tras duras críticas del sector tecnológico.

Primero, el gobierno aclaró que el cobro no se aplicaría a quienes ya estuvieran residiendo en Estados Unidos bajo una H-1B y solo debieran renovarla. Luego, anunció otra excepción clave: quienes poseyeran una visa de estudiante tampoco estarían alcanzados por el monto. Para el académico, estos sucesivos ajustes muestran cómo Trump “fue reduciendo el conjunto de personas a las que se les podría cobrar”.

Luchilo destacó un punto político relevante: en una entrevista con Fox News, uno de los medios más afines al expresidente, Trump sorprendió al defender el programa. Allí declaró que el país necesita sostener el ingreso de trabajadores calificados. Según relató el docente, “Trump salió a defender abiertamente las visas H-1B y a decir que Estados Unidos efectivamente necesita trabajadores extranjeros calificados”.

Impacto económico y situación de Argentina

Consultado sobre el costo de la visa de estudiante, Luchilo remarcó que este trámite tiene un valor bajo y que los 100.000 dólares corresponden exclusivamente a las H-1B, utilizadas por empresas que requieren profesionales ya titulados. En ese sentido, señaló que “las empresas empezaron a decir ‘necesitamos y necesitamos sin pagar’”, dado que la tarifa resulta especialmente elevada para compañías pequeñas.

Respecto de la posibilidad de que Argentina obtenga la exención de visa de turista para ingresar a Estados Unidos, el analista consideró que es viable, pero depende de dos factores: decisiones políticas y el riesgo migratorio percibido por Washington. Explicó que Estados Unidos calcula la probabilidad de que un turista exceda su tiempo de estadía y, si ese riesgo es bajo, flexibiliza requisitos.

Como señaló Luchilo, “tiene que ver en parte con decisiones políticas, en parte con el riesgo de permanencia más allá del vencimiento de la visa”.

Sobre los acuerdos bilaterales con Estados Unidos, el profesor prefirió cautela: “Me parece que se van a conocer detalles y que vamos a tener gente que se queja del lado argentino, pero también del lado estadounidense”, anticipó. Para él, cualquier sector que perciba una amenaza a su mercado “va a levantar la voz” y lo hará con argumentos que presenten el conflicto como un problema nacional.

