Federico González, consultor político: "Javier Milei tuvo éxito, y piensa que eso es eterno"

A tan solo 48 horas de la celebración de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, al estudio de "QR!" fue invitado Federico González, quien hizo una lectura centrada en el abstencionismo electoral y la imagen del presidente Javier Milei. El analista político relativizó categorías habitualmente utilizadas por sus colegas como la de voto blando y núcleo duro, y criticó la "narrativa de la desmovilización" hacia las urnas: "Siempre se exagera. A votar nunca fue el 100% del electorado a votar. Dramatizarlo es un error”, consideró en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

Para González, La Libertad Avanza enfrenta un desgaste evidente: “Es obvio que el Gobierno tiene problemas en la economía, en la gestión y hasta en escándalos de corrupción. Eso genera un clima adverso, y no hay que perder de vista que el voto castigo es un fenómeno que siempre afecta a los oficialismos”, advirtió.

El momento más contundente de la entrevista llegó cuando González analizó la figura presidencial: “Javier Milei tuvo éxito, y piensa que eso es eterno. Es un mal administrador de su recurso más básico: su imagen. La dilapidó porque se cree más de lo que es. Se rodea de aduladores que le venden una película que no existe”, opinó.

En esa línea, agregó que el presidente se mueve con un "ego inflado" que lo lleva a sobredimensionar cada triunfo electoral: “El que tuvo éxito una vez se queda pegado a esa primera experiencia. Eso es lo que le pasa a Milei: cree que siempre va a ganar como la primera vez. Pero la sociedad no está en el mismo lugar que en 2023, después de un año y medio de gestión mediocre”, contextualizó.

Elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires: cuál es la multa por no votar y hasta cuándo se puede pagar

La discusión también giró en torno de cómo debería entenderse el resultado en las elecciones bonaerenses: por bancas obtenidas, secciones electorales o diferencia de votos. González fue claro: “Si el Gobierno perdiera por cinco puntos en la provincia de Buenos Aires, sería una mala elección. Aunque intenten relativizarlo, perder allí tendría un costo simbólico enorme”, observó.

Finalmente, el consultor concluyó que Milei está más preparado para administrar el éxito que para gestionar una derrota: “Cuando uno se comporta como un ‘barrabrava de barrio’, al perder aunque sea poco, el golpe es más fuerte. El presidente está preparado para el éxito, no para el fracaso”, cerró.

LB / FPT