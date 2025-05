82 heridos y cuatro detenidos en una nueva jornada de represión frente al Congreso de la Nación

Por enésima vez, este miércoles, en inmediaciones del Congreso de la Nación, las fuerzas de seguridad reprimieron a jubilados y manifestantes que reclamaban por la necesidad de aumentos en sus haberes y para que se mitiguen de algún modo las consecuencias que implicó la derogación de la moratoria previsional por parte del Gobierno.

Tras un nuevo saldo de heridos y detenidos —en esta oportunidad, 82 y cuatro, respectivamente—, en la mesa de intelectuales y periodistas de "Comunistas" hicieron un análisis sobre el despliegue policial, excesivo en términos de lo considerado en el estudio del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30. "Es un derroche de recursos, un circo", expresó el conductor Juan di Natale, y acotó que las fuerzas de seguridad "se podrían haber utilizado en ayudar a quienes realmente lo necesitan", en alusión a la falta de respuesta del oficialismo ante las inundaciones que azotaron varias provincias durante el fin de semana pasado.

A lo largo del debate, en el piso se centraron en la contradicción que existe, según se evaluó, entre la libertad de expresión defendida por el Gobierno para ciertos sectores y la represión dirigida a los ciudadanos comunes. Según el psicoanalista Sergio Zabalza, “el ataque al periodismo es un intento de intimidar a quienes revelan la verdad sobre las políticas del Gobierno”. En ese sentido, recordó el caso de los fotoperiodistas heridos en represión –entre ellos, el de Pablo Grillo, fotógrafo que sufrió pérdida de masa encefálica luego de recibir un disparo de gas lacrimógeno de parte de Gendarmería en la marcha de jubilados hace más dos meses– y la brutalidad que enfrentaron por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. Zabalza recordó además el momento en que los gendarmes detuvieron a Tomás Cuesta, un fotógrafo, con una evidente agresividad.

Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulón –presente en la sesión parlamentaria que este miércoles no contó con el quorum necesario para sesionar gracias a la táctica conjunta entre legisladores de La Libertad Avanza y el PRO– destacó la importancia de recordar los derechos constitucionales, en particular el derecho a la protesta. "Este Gobierno intenta debilitar las marchas por agotamiento, pero los jubilados siguen luchando con más dignidad que muchos de los legisladores que no se presentaron hoy", reflexionó Paulón, refiriéndose a la falta de quorum para tratar temas urgentes como el aumento a las jubilaciones y la emergencia por las inundaciones.

Zabalza profundizó en el análisis de la situación política actual, argumentando que el oficialismo está buscando “silenciar las voces disidentes”. De acuerdo con sus palabras, lo ocurrido durante esta tarde no es más que una "estrategia de represión", con el fin de mantener el control sobre las protestas y deslegitimar cualquier crítica.

Reapareció Pablo Grillo, el fotógrafo atacado durante una marcha en Congreso

El debate también tocó las implicancias políticas de las decisiones tomadas en el Congreso, destacando la actitud de ciertos legisladores, como el caso del bloque de la UCR. Agustín Rombolá, dirigente radical, al referirse a los miembros de ese partido, los calificó de “políticos acabados”. Explicó que la falta de quorum en temas esenciales como el aumento a las jubilaciones es una muestra del deterioro de la política en el país.

En resumen, el programa reflejó un clima de creciente desencanto con la gestión del Gobierno, tanto en lo que respecta a la represión hacia los jubilados como en el manejo de la crisis social. Como señaló Paulón, “mientras se acallaba la voz de los jubilados, el Gobierno seguía mostrando su verdadera cara, un rostro que cada vez más ciudadanos empiezan a ver con claridad”.

LB / FPT