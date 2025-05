Nosotros amamos al periodismo: suscribite a PERFIL para defenderlo

Los ataques reiterados del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación representan una ruptura preocupante con uno de los acuerdos centrales de la democracia argentina: el rechazo a la violencia política. Con llamados directos al odio, expresiones estigmatizantes y descalificaciones sistemáticas, el discurso oficial legitima una hostilidad que comienza a trasladarse del plano simbólico al físico. Por eso, PERFIL invita a quienes valoran el periodismo libre a sumarse con una suscripción y ser parte activa de su defensa.

Desde la recuperación democrática en 1983, la política argentina se sostuvo sobre el principio de que las diferencias se resuelven en el debate público y no mediante agresiones. La creciente naturalización del odio hacia quienes ejercen el periodismo, alimentada desde las más altas esferas del poder, pone en riesgo ese consenso básico. Las palabras no son inocuas: como demuestra la historia, cuando desde el poder se señala a los periodistas como enemigos, los hechos violentos no tardan en llegar.

Día 518: Señor Presidente, su llamado al odio es un delito

En tiempos en los que el poder incita al odio contra periodistas, la defensa del periodismo libre, riguroso y honesto no es solo una cuestión profesional, es un deber ciudadano. Frente a los intentos por socavar voces críticas, PERFIL ratifica su compromiso con el periodismo libre y convoca a sus lectores a acompañar ese esfuerzo con una suscripción. Defender el derecho a informar y a ser informado es hoy una tarea urgente.

