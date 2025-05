El rol de la política sobre la Inteligencia Artificial, analizado en el pase entre 'Comunistas' y 'QR'

“Si vamos a permitir que la tecnología se desarrolle sin ningún tipo de control, estamos al horno.” La advertencia resonó en el pase televisivo entre "Comunistas" y "QR" por Bravo TV. Juan di Natale y Pablo Caruso encendieron la mecha de un debate de extrema relevancia y vigencia: quién debe velar porque los usos de la Inteligencia Artificial sean constructivos y no destructivos.

Caruso retomó la conversación que di Natale había mantenido con el entusiaste tecnológico Max Delupi en torno de los límites de lo real en tiempos de noticias falsas. “Lo que más me preocupa es que no le podemos echar la culpa a la herramienta. El tema es cómo se usa”, planteó el conductor de "QR", aunque enseguida matizó: “Hay tecnologías que ya nacen con un sesgo, una esencia de uso. No es lo mismo cualquier red. X, por ejemplo, ya condiciona desde su diseño el tipo de mensaje”, interpretó.

Di Natale reforzó esa idea al señalar que dicha plataforna "no empezó siendo una red de odio, pero hoy lo es. El tono cambió mucho”. Luego apuntó con claridad: “Ese es el rol de la política. Para eso están los Estados, para mediar los conflictos y encontrar equilibrios”. Caruso agregó que “la discusión hoy es corporaciones versus Estado” y recordó el caso de Finlandia, donde se enseña desde la primaria a reconocer desinformación.

Santiago Siri: "El gobierno no tiene interés en regular la inteligencia artificial"

El debate no giró en abstracto: circularon imágenes de videos manipulados con inteligencia artificial, que engañaron a miles. “Eso nos condiciona la vida política. Ya no sabemos qué es cierto”, remarcó Caruso. Ambos coincidieron en que Europa discute con más seriedad estos temas, mientras que la dirigencia local no mueve ficha.

La política en la era del deepfake

“Esperemos que la política no llegue tarde”, concluyó di Natale. Con esa frase concluyó un segmento donde la palabra "desinformación" no fue un tópico teórico, sino una alarma que suena cada vez con mayor intensidad y presencia.

LB / FPT