Para Suárez Lastra, "no hay proscripción" y la causa Vialidad "está clarísima"

En diálogo con el equipo periodístico del programa "Desde el canil" estuvo Facundo Suárez Lastra, dirigente radical, exdiputado nacional y exintendente de la ciudad de Buenos Aires. Consultado respecto de la posible existencia de intencionalidad política de parte de la Corte Suprema de Justicia en su decisión de dejar firme la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fallo que tuvo lugar este lunes, lo rechazó: “Fue Cristina quien ejerció una presión política. No hay un solo político que haya manifestado su candidatura. Meses antes de que se presentaran las demás, ella anunció la suya", argumentó. Luego subrayó que en la causa "Ya estaban agotadas todas las instancias".

En línea con las presuntas motivaciones políticas del máximo tribunal, añadió: "¿Qué pasaría si la Corte se tomaba cuatro o cinco meses más para pronunciarse?", preguntó, deslizando la idea que, pasado ese tiempo, Cristina Kirchner posiblemente estuviese protegida por fueros parlamentarios al ser electa en las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre. Con el escenario hipotético, Suárez Lastra explicó que también se habría acusado a la Corte de actuar con una voluntad política.

"¿Por qué la Corte Suprema habría de someterse a las conveniencias de las fuerzas políticas cuando no hay nada que evidencie la existencia de una proscripción?", remató a la serie de preguntas al respecto.

Consultado por el locutor Federico Lemos sobre si considera que existió un trato diferenciado hacia Cristina en comparación con otros actores políticos, Suárez Lastra respondió con firmeza: “Tiene que ver con la contundencia de las causas. Vialidad llevó un tiempo enorme desde que se presentaron las pruebas y tuvieron su proceso. No veo la diferencia con otros casos", expresó.

Luego prosiguió: "Lo escuché como argumento mencionado por dirigentes políticos y de la propia Cristina. Si otros casos llevaron más tiempo es porque las pruebas no han sido determinantes. Hay procesos abiertos, pero no habrán sido tan contundentes. En este caso, las pruebas fueron contundentes”, aseguró. “Con Cristina, la Corte tardó menos de tres meses. Ojalá fuera siempre así, no creo que haya una razón extraña para eso”, agregó.

Finalmente, rechazó también las comparaciones con el caso judicial conocido como Lava Jato en Brasil donde el máximo tribunal de ese país condenó y luego revirtió y anuló la condena sobre Lula da Silva. “Esa fue una causa inventada, un mamarracho. Lo condenaron a Lula y después se revocó el fallo. ¿Qué tergiversación hay acá?", comparó, y enfatizó que en la causa Vialidad "está clarísimo que sí hubo delitos”.

La postura de Suárez Lastra respaldó la idea de que la causa Vialidad tiene fundamentos jurídicos sólidos, y desestimó el argumento de una supuesta persecución contra Cristina Kirchner. Según el exdiputado, la contundencia de las pruebas y el respeto al debido proceso son elementos clave que diferencian el caso de otras causas políticas en América Latina.



BR / FPT