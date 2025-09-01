Triunfo de Juan Pablo Valdés en las elecciones de Corrientes: ¿hay vida para el radicalismo más allá de la polarización?

"Ojo con que el radicalismo se anime a 'salir de abajo de la pollera' del PRO y busque ser un partido nacional", conjeturó el periodista Diego Moranzoni, quien ocupó el rol de conductor del programa "Comunistas" durante la emisión de este lunes por la pantalla de Bravo TV. Sus palabras apuntaron al posible potencial cifrado en el triunfo que la UCR alcanzó en primera vuelta durante las elecciones a gobernador celebradas en Corrientes el domingo pasado, donde Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario Gustavo Valdés, resultó electo con el 51,9% de los votos encabezando la alianza Vamos Corrientes.

En segundo lugar, y a gran distancia, quedó Martín Ascúa, de Limpiar Corrientes, con el 19,9%. El tercer puesto lo ocupó Ricardo Colombi, de Encuentro por Corrientes (ECO), con el 16,7%. En tanto, la gran sorpresa de la jornada fue el desempeño del candidato libertario Lisandro Almirón, actual diputado nacional, que apenas cosechó un 9,5%, y quedó relegado al cuarto lugar.

En el programa que se emite de lunes a viernes a las 20.30 se analizó otro dato significativo de la jornada electoral: hubo una elevada participación electoral dado que alcanzó el 72,4% del padrón habilitado, superando los niveles registrados en otras elecciones provinciales recientes. Los votos en blanco representaron apenas el 2,19% y los nulos el 1,74%.

El resultado fue leído como un golpe político para el Gobierno nacional, ya que el oficialismo local no solo mantuvo el control de la provincia sino que consolidó su hegemonía con una diferencia contundente. “Todavía no está claro con quién se alineará Juan Pablo Valdés, pero la liga de gobernadores unidos juega un rol clave frente a la estrategia de polarización", apuntó la candidata a senadora Romina del Plá, invitada al estudio, en referencia al espacio denominado Provincias Unidas.

Juan Pablo Valdés, gobernador electo de Corrientes, sostuvo que los escándalos impactaron en el Gobierno

La dirigente agregó: “Ninguno de los bloques mayoritarios tiene un programa alternativo. Todos siguen las mismas recetas de ajuste. La verdadera alternativa la construimos desde la izquierda”. "Creo que el frente de izquierda tiene una gran oportunidad. La decisión del domingo para el Gobierno es 'de vida o muerte'", resumió Moranzoni en referencia a los comicios legislativos que serán celebrados el próximo domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

El triunfo de Valdés no solo ratificó el dominio radical en Corrientes sino que además abrió interrogantes sobre las chances de una alternativa en la disputa nacional entre La Libertad Avanza y el peronismo.

