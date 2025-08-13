El análisis en 'QR!': la inflación de 1,9% en julio evidencia el descalce con el aumento de salarios del sector privado

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio fue de 1,9%. El dato representa la segunda suba mensual consecutiva, aunque en ese período estuvo por debajo del 2%. En términos interanuales, el índice de precios al consumidor acumula un 36,6%. En el programa "QR!", emitido por Bravo TV, el economista Hernán Letcher subrayó que el Gobierno celebró que el número se mantuviera por debajo del 2%. Sin embargo, advirtió que la cifra está atravesada por el salto del dólar: en julio, el tipo de cambio subió en promedio un 7% respecto de junio, y punta a punta un 13%, con el mayor impacto hacia fin de mes.

“Es probable que el mayor traslado a precios se vea en agosto o incluso en septiembre”, señaló Letcher, quien también habló de una “doble dinámica” existente en la política de precios: el Gobierno interviene en rubros clave, como combustibles, con el fin de contener el IPC, mientras que otros aumentos como frutas, verduras y vacaciones de invierno empujaron al alza.

El economista apuntó además al descalce que se verifica entre la inflación y los salarios. Según datos a junio, el salario privado registrado se encuentra un 4% por debajo del inicio del año y un 5,5% menos que en noviembre de 2024. En el caso de los estatales, la caída es mayor. El freno a los precios se apoya en el estancamiento de la demanda, lo que limita la capacidad de consumo, según interpretó Letcher.

INDEC publica la inflación de julio de 2025: ¿El salto del dólar se trasladó a los precios?

Por último, criticó la demora del INDEC en aplicar nuevas ponderaciones para medir la inflación, que —aseguró— están listas hace más de un año. “Cuando lo hagan, no corregirán hacia atrás, y eso deja bajo la alfombra parte de la pérdida real del poder adquisitivo”, advirtió.

LB / FPT