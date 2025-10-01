Kelly Olmos: "La mayor certidumbre es que la inversión extranjera directa es negativa"

"La lluvia de inversiones es hacia afuera, se están yendo. La mayor certidumbre es que la inversión extranjera directa es negativa. Veo a los grandes jugadores profundizando la incertidumbre y no viendo a la Argentina como un lugar de producción", consideró Kelly Olmos este martes en diálogo con el equipo periodístico de "QR!". La exministra de Trabajo y actual candidata a diputada nacional por Fuerza Patria criticó la política económica del Gobierno, lectura donde tachó al modelo del presidente Javier Milei de "antiindustrialista". "La forma es que hacen la apertura económica y atrasan el tipo de cambio —dos cuestiones combinadas— lo primero que afecta es a la producción industrial", marcó en el piso del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

"El movimiento obrero está en una etapa defensiva donde no puede discutir salario porque quiere preservar puestos de trabajo", expresó al ser consultada por el rol que las centrales gremiales desempeñan durante la actual administración de La Libertad Avanza. Por otro lado, en términos políticos, consideró que Fuerza Patria "ha profundizado su unidad".

En ese mismo plano, y frente a recientes declaraciones de gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien defendió el equilibrio fiscal al tiempo que criticó tanto al oficialismo como al kirchnerismo, Olmos dijo: "Veo que se propone ser el sucesor de este proyecto político que actualmente está gobernando".

"Milei destroza presente, pero hipoteca futuro", agregó al referirse a la desinversión que el oficialismo impulsa en materia de salud y educación públicas y en ciencia y tecnología. "En 40 años tendríamos mano de obra barata sobreexplotada. Eso es lo que en la práctica nos ofrece", interpretó en relación con recientes dichos del presidente, quien conjeturó que, de continuarse en este camino, en cuatro décadas Argentina podría convertirse en una nación ubicada "en el top 3 de los países con mayor ingreso".

Hacia el cierre de la entrevista, Olmos reconoció que el equilibrio fiscal es una meta que debe ser perseguida, subrayó que ese aspecto constituye una autocrítica al interior del peronismo que representa y añadió que "el proyecto de desarrollo inclusivo, eje de la reconstrucción de la Argentina, es mucho más que eso".

