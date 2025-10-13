La Justicia Electoral rechazó el pedido de reimprimir las boletas: Espert seguirá en todas las de La Libertad Avanza

La Cámara Nacional Electoral rechazó por unanimidad el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, las papeletas ya impresas —que llevan la cara de José Luis Espert— serán las únicas válidas en los comicios del próximo 26 de octubre.

La resolución, que generó sorpresa en el espacio libertario, fue debatida en el programa “QR!” de Bravo TV, donde la periodista Irina Hauser y el conductor Pablo Caruso analizaron los alcances de la medida. “Esta boleta, la única que existe, la única que existió y la única que va a existir”, enfatizó Hauser, mostrando la Boleta Única Papel que debutará en Buenos Aires.

El detalle que encendió la polémica es que, pese a los cambios internos en la alianza, la imagen de Espert, quien renunció mientras es investigado por su vínculo con el presunto narco Fred Machado, seguirá figurando como referente principal. La Libertad Avanza había solicitado una reimpresión para actualizar los rostros y la disposición de los candidatos, algo que fue denegado por la Cámara.

Según explicó Hauser, el tribunal argumentó que “el proceso de oficialización, impresión y revisión ya agotó todos sus plazos”, y que es “materialmente imposible” realizar una nueva impresión antes de la distribución prevista para el 16 de octubre. Además, la reimpresión implicaría un gasto estimado en 12 mil millones de pesos, cifra que el Ministerio del Interior consideró inviable.

El peronismo le reza a San Espert

Caruso subrayó que el fallo deja a la lista encabezada por Diego Santilli con la imagen de Espert en el papel: “En la boleta la vas a encontrar a José Luis Espert. Esa es la situación fáctica que se da”, resumió.

LB/ML