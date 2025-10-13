Gonzalo Taboada: “La Libertad Avanza va a llegar a las elecciones en un ruido muy fuerte”

En diálogo con Canal E, Gonzalo Taboada, analista político, analizó la crisis de candidaturas en La Libertad Avanza, los efectos de las indefiniciones judiciales sobre la impresión de boletas y el incierto panorama de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Reimpresión parcial de boletas y un escenario abierto

La disputa judicial por la reimpresión de boletas en la Provincia de Buenos Aires generó confusión tanto en la opinión pública como en los propios espacios políticos. "Este momento de poca claridad es algo generalizado", explicó Taboada, y agregó que "la opinión pública todavía no tiene claro muy probablemente quién va a estar en esa boleta por parte de la Libertad de Avanza".

La situación comenzó tras la salida de José Luis Espert como candidato principal, y la posterior designación de Diego Santilli en su lugar, en el marco de un dictamen judicial que aplicó el criterio de paridad de género. "Toda esta novela genera un nivel de ruido muy alto que no es algo conveniente para el oficialismo", señaló el analista.

Sobre la posibilidad de reimprimir solo algunas boletas, Taboada explicó: "El Gobierno Nacional claramente quiere reimprimir absolutamente todas las boletas para tener a su candidato Santilli como número uno de la lista, pero también hay unas cuestiones de logística".

"Hoy por hoy hay un escenario abierto, no es fácil concluirlo diciendo si es factible o no es factible", indicó, señalando además que existen "contradicciones entre el fallo del juez Ramos Padilla y la Cámara Nacional Electoral".

Campaña desgastada, apoyo externo y la sombra de la corrupción

Con relación al tramo final de la campaña, Taboada consideró que, si bien parecería haber mayor estabilidad, “hay una duda respecto a ello”, en un clima de opinión pública saturada de información. "Tenemos una opinión pública sobrebombardeada de información constante y cambiante", afirmó.

Destacó el giro de las últimas semanas tras el fuerte respaldo de EE.UU. al gobierno argentino. "Hubo un cambio completamente novedoso en relación al apoyo tan explícito de Estados Unidos", dijo, haciendo referencia tanto al Secretario del Tesoro como al propio Donald Trump.

Sin embargo, advirtió que los escándalos por presunta corrupción siguen latentes. "En el medio tenemos temas ligados a corrupción que parecen haberse opacado un poco, pero en realidad siguen estando", explicó, mencionando los audios del caso Spagnuolo, las denuncias por ANDIS y la vinculación de José Luis Espert con Fred Machado.

"Para la opinión pública del país, la corrupción es el principal problema, y esto no sucedía hasta el año pasado", puntualizó.

De cara a la elección, concluyó: "La Libertad Avanza va a llegar a las elecciones en un ruido muy fuerte, que puede controlarlo con este apoyo internacional, pero dista mucho de ser un escenario de paz para el gobierno nacional".

