Daniel Lipovetzky apuntó contra el Gobierno: “Coquetea con el fascismo y no soluciona la economía”

El exdiputado provincial Daniel Lipovetzky cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, al referirse tanto al deterioro económico como a las señales autoritarias que, según su visión, empiezan a profundizarse. Además, hizo referencia a las ultimas declaraciones de Ricardo Darín acerca de los precios. "Dijo más que el valor de las empanadas. Habló de que mucha gente la está pasando mal, eso es lo que está sucediendo. Los precios aumentan todos los días y los salarios no”, expresó durante una entrevista telefónica mantenida con las periodistas de "Soy casta".

En esa línea, denunció que el poder Ejecutivo puso un tope del 1% a las paritarias, una cifra que, remarcó, no se corresponde con la realidad cotidiana de millones de argentinos: “Todos sabemos que las cosas aumentan más de un 1%”, observó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 19.

Lipovetzky también destacó que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) no cuenta con un verdadero respaldo mayoritario: “Hubo un 70% de personas que le votaron en contra en las últimas elecciones, e incluso el PRO está en su contra", aseguró. En ese contexto, remarcó que el poder no debe construirse desde la confrontación permanente: “La política no es juntarse a destruir al otro, sino formar un espacio de mejora”, sostuvo.

Consultado por la periodista Felicitas Bonavitta sobre el nuevo protocolo implementado en la Casa Rosada para cerrar el cerco sobre los periodistas, Lipovetzky fue tajante: “Es un gobierno que coquetea con el fascismo, y va avanzando. De alguna manera se aprovecha de supuestos éxitos electorales para avanzar aún más. Lo vimos con el nuevo programa de Inteligencia, que es muy peligroso. Dicen que la SIDE va a investigar a quienes erosionan la imagen de funcionarios públicos, como por ejemplo Patricia Bullrich. Eso viola la ley de inteligencia federal", criticó, y luego completó su idea: "Este es un gobierno que se parece al fascismo, no está lejos de eso. Hay que ponerse en otro lado. Yo defiendo la libertad de expresión”.

En cuanto al panorama económico, el legislador también se mostró crítico con las medidas recientes, como el intento de captar dólares no declarados. “Creo que son todos manotazos de ahogado porque el plano económico no tiene manera de generar dólares. Generamos déficit, eso permite que no seamos competitivos en oferta turística”, argumentó, al tiempo que advirtió que la falta de un plan consistente aleja cualquier posibilidad de recuperación a corto plazo.

BR / FPT