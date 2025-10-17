Lola Berthet: “Lo que vivimos no es violencia, es desesperación”

Durante una nueva emisión del programa "QR!" por Bravo TV, el conductor Pablo Caruso abrió el debate sobre la situación de las familias de personas con discapacidad en la Argentina. “Nos están impulsando a hacer algo que no somos”, dijo al referirse a las protestas recientes frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Desde ese punto de partida, la actriz Lola Berthet, madre de un niño con autismo, relató la jornada de reclamos que encabezaron padres, madres y prestadores, visiblemente agotados por la falta de respuestas oficiales.

“Hoy empezó todo temprano, a las diez de la mañana. Había mucha gente, familias que ya no dan más”, comenzó Berthet. “Fuimos al edificio desde donde salió el tres por ciento de las coimas de los medicamentos, y también lo de las pensiones. Lo simbólico duele, porque se trata del sector más vulnerable”, señaló. Según explicó, la movilización exigía el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo y cuyo veto fue rechazado posteriormente: “Sería una ley vigente en cualquier país normal”.

La actriz relató el momento de tensión que se vivió cuando los manifestantes intentaron entregar un petitorio. “Era un papel A4, dos hojas escritas pidiendo por los derechos de las personas con discapacidad, y el funcionario dijo que no trabajaba bajo presión. No entendíamos cuál era la presión: ¿la lluvia, el cansancio? Lo que hay es desesperación”, expresó.

Berthet subrayó que los prestadores no cobran desde 2023 y que los profesionales terapéuticos perciben apenas tres mil pesos por hora. “Son profesionales formados. Y las familias, además, enfrentamos meses de trámites para renovar las prestaciones. Es agotador. Este año es cien por ciento más angustiante porque ya no se sabe qué va a pasar”, lamentó.

En el programa, el periodista Mariano Hamilton coincidió: “Es el infierno de la burocracia. Llenás papeles, rezás para que las obras sociales no te reboten, y encima pagan mal o directamente no pagan”. La escena, para él, resume una Argentina demencial: “Le elevás un petitorio al Estado para que cumpla una ley. Ese es el país en el que vivimos”.

Empleados de Andis y familiares de personas con discapacidad ingresaron a la sede de Belgrano en reclamo por la falta de prestaciones

Durante la transmisión, se conoció una noticia clave: el Juzgado Federal N°2 de Catamarca ordenó restituir todas las pensiones por discapacidad suspendidas y pagar los haberes retenidos. “Esto demuestra que algo se rompió. Que el límite se alcanzó”, interpretó Caruso.

Berthet, visiblemente emocionada, señaló que “para este Gobierno, las personas con discapacidad son un gasto”. Y agregó: “No son personas, son números”. En ese punto, el periodista Martín Granovsky trazó un paralelismo histórico alarmante: “El nazismo también consideraba a las personas con discapacidad como un gasto. Es una lógica cruel que vuelve disfrazada de eficiencia económica”.

Más allá del debate político, Berthet destacó el valor de la movilización colectiva. “Yo siempre fui de estar en la calle, con la gente. Pero ahora veo muchas madres y padres que nunca habían salido y que se sienten abrazados por otros. No pregunto a quién votó cada uno: estamos unidos por un solo objetivo, la lucha frente al desamparo”, afirmó.

Spagnuolo y la gestión de la Andis: del descontrol a las irregularidades en los gastos

“Esta nota no tendríamos que estar haciéndola”, reflexionó al cierre. “Tendríamos que estar hablando de cultura, de películas, de otra cosa. Pero hoy estamos hablando de derechos vulnerados, de hijos sin cobertura, de familias agotadas. Y aun así, seguimos de pie, porque marchar por los que no pueden es nuestra forma de resistir”.

