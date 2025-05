Elecciones en la Ciudad: persisten obstáculos para extranjeros residentes en condiciones de sufragar

En "Soy casta", Verónica García Valeirón, abogada con amplia experiencia en las complejidades que presenta el voto de los extranjeros residentes en la ciudad de Buenos Aires, dialogó con las periodistas sobre los obstáculos que suelen encontrarse al momento de querer emitir su voto quienes están en condiciones de poder hacerlo.

Valeirón recordó que en 2017 fueron 20 mil los extranjeros residentes habilitados a sufragar que integraron el padrón electoral, aunque finalmente únicamente emitieron su voto 7 mil extranjeros. “Hoy una persona me mostró su DNI con residencia permanente desde 2018, pero no figura en el padrón”, denunció. A 48 horas de las elecciones porteñas, el dato despertó preocupación entre las periodistas. El padrón de extranjeros residentes del próximo domingo registra más de 517.000 personas habilitadas, pero la mayoría desconoce si puede votar y cómo hacerlo, según se mencionó en la mesa del programa que se emite por la pantalla de Bravo TV de lunes a viernes a las 19.

Durante la conversación, la especialista remarcó las dificultades que presenta el sistema de consultas online: “Si no elegís la opción provincial no ves tu lugar de votación. Entrás al padrón nacional y no encontrás nada. La mayoría accede por Google y no llega a la página correcta", relató. La falta de claridad impacta tanto en votantes extranjeros como en nacionales, según afirmó.

El empadronamiento automático de extranjeros residentes en condiciones de sufragar, establecido por la reforma del Código Electoral en 2018, no resolvió la exclusión. “Ese padrón no refleja la realidad. Muchos extranjeros residentes cumplen los requisitos y no figuran”, sostuvo. La evolución del particular padrón pasó de 4 mil electores en sus inicios a más de medio millón en la actualidad, aunque la participación efectiva sigue siendo baja. En la última elección votaron únicamente 7 mil extranjeros.

Elecciones CABA 2025: ¿cómo votar si sos extranjero?

A la falta de información e interfaces de usuario poco amigables se sumaron denuncias por el desmantelamiento de las políticas públicas hacia extranjeros. “Se destruyó el Centro de Atención de Migrantes y Refugiados, no queda articulación entre organismos. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y los espacios de acceso a la justicia desaparecieron”, denunció la abogada. Alertó también sobre una resolución del ministerio de Salud porteño que habilita cobrar aranceles para la atención médica de extranjeros sin DNI. “Va en contra de la ley de migraciones. Además, si una persona no se atiende y tiene una enfermedad contagiosa, afecta a toda la sociedad”, explicó.

Valeirón también apuntó contra el discurso político que, según consideró, criminaliza a la población extranjera. “El DNU de expulsiones no tiene sustento legal. (En el Gobierno) hablan de necesidad y urgencia sin que exista una oleada migratoria. No pueden justificarlo”, advirtió. Mientras esperan su publicación para accionar judicialmente, varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ya articulan estrategias defensivas sobre ese aspecto.

