John Boretto tras las elecciones en la UNC: “Trabajamos sin presupuesto nuevo para este año”

“Vamos a tener un equipo de decanas y decanos con una renovación importante”, expresó John Boretto al evaluar la jornada electoral que renovó la conducción en la UNC y el reparto de bancas estudiantiles en el Consejo Superior. El rector celebró la normalidad del acto, destacó el avance de la paridad y advirtió sobre las consecuencias de operar con un presupuesto prorrogado.

“Fue un proceso muy importante porque se resolvieron todas las elecciones de decanatos y de representantes estudiantiles. Se desarrolló en completa normalidad, sin impugnaciones”, ratificó

que la alianza rectoral mantuvo la mayoría de los decanatos, consolidando un modelo de gestión “pluralista que reúne múltiples sectores”.

Siete de las 14 facultades definidas quedarán en manos de mujeres, el porcentaje más alto en la historia de la UNC. "Vamos a tener una conformación de decanas y decanos con una renovación importante en cuanto a nombres”, indicó el funcionario.

El giro en Derecho

Carlos Toselli y Silvana Chiapero se impusieron con el 56% de los votos en las elecciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), marcando así el regreso de la UCR al control de una de las unidades académicas más emblemáticas de la Casa de Trejo. La dupla radical logró destronar a una gestión peronista que llevaba más de 20 años al frente.

La noticia tuvo inmediata repercusión en el arco político provincial. Uno de los primeros en celebrarla fue el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien no ocultó su entusiasmo en redes sociales: “Se vienen nuevos vientos para la Casa de Trejo y para Córdoba. Renovar y fortalecer mi querida facultad”, escribió, dejando entrever que la victoria universitaria podría ser leída como un presagio electoral de cara a 2027.

Boretto describió la derrota del espacio de Pedro Yanzi Ferreira como el fin de un ciclo de casi 30 años de hegemonía en la Facultad de Derecho. “Ese sector agotó los tres periodos permitidos por el estatuto y, aún así, intentó una reelección que no se ajustaba a las normas”, explicó, recordando que la reforma estatutaria establece límites a la reelección indefinida. “La comunidad universitaria eligió otra propuesta y eso demuestra que la alternancia fortalece nuestra vida democrática”.

La Facultad de Derecho, enclavada en el histórico casco jesuita del centro cordobés, es un semillero de dirigentes políticos: desde allí se han proyectado muchos de los protagonistas de la vida pública de la provincia. Por eso, el resultado no pasó desapercibido para nadie.

Emergencia presupuestaria

El rector alertó que la UNC opera con un presupuesto prorrogado, cuyos incrementos quedaron por debajo de la inflación. "Trabajamos sin asignación nueva para este año y los sueldos docentes y no docentes perdieron poder adquisitivo”, advirtió. Para mitigar el impacto, la universidad constituyó un fondo de emergencia de $200 millones: “Lo destinamos a insumos críticos (helio, nitrógeno y alimentos para bioterios) para que los laboratorios no se paralicen”.

Además, confirmó que impulsarán en el Congreso un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario para garantizar partidas estables.

Sobre el DNU que habilita a cobrar a alumnos no residentes, Boretto precisó que el impacto sería limitado: “En nuestro caso los no residentes son un segmento muy pequeño, alrededor del 2 %”, aunque pidió cautela para no vulnerar la autonomía universitaria.