Nueva programación en Bravo TV: Juan Di Natale, Poli Sabatés y Fabiana Solano en Bienvenidos al Tren

Bravo TV amplía la pantalla a partir de ese miércoles a las 20:30 con el estreno de Bienvenidos al Tren, un programa para abordar la actualidad en profundidad, conducido por Juan Di Natale.

Bienvenidos al Tren (BAT) propone una nueva forma de informarse, a través del recorte de la realidad y el doble clic sobre los temas importantes. Además ofrece desvíos para indagar sobre libros, obras de teatro, películas con sus creadores.

Juan Di Natale, Fabiana Solano y Poli Sabatés.

El elenco de BAT está integrado por Juan Di Natale, un conductor de amplio espectro, un maquinista que puede manejar en cualquier ramal, y por Fabiana Solano y Poli Sabatés, dos periodistas con experiencia y capacidad para presentar los temas propuestos, con los recursos visuales disponibles.

Además, participará de la programación Nahuel Sosa, un intelectual con opinión fundamentada.