Nueva programación en Bravo TV: Juan Di Natale, Poli Sabatés y Fabiana Solano en Bienvenidos al Tren

Bravo TV amplía la pantalla a partir de ese miércoles a las 20:30 con el estreno de Bienvenidos al Tren, un programa para abordar la actualidad en profundidad, conducido por Juan Di Natale.
Bienvenidos al Tren (BAT) propone una nueva forma de informarse, a través del recorte de la realidad y el doble clic sobre los temas importantes. Además ofrece desvíos para indagar sobre libros, obras de teatro, películas con sus creadores.
El elenco de BAT está integrado por Juan Di Natale, un conductor de amplio espectro, un maquinista que puede manejar en cualquier ramal, y por Fabiana Solano y Poli Sabatés, dos periodistas con experiencia y capacidad para presentar los temas propuestos, con los recursos visuales disponibles.
Además, participará de la programación Nahuel Sosa, un intelectual con opinión fundamentada.