José "Pepe" Mujica: "Uno no paga con dinero, paga con tiempo de vida"

Reflexivo y perspicaz observador de la vida humana, el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, quien falleció este martes a los 89 años, "invita" a que su legado sea abordado desde múltiples ópticas. En el programa "Soy casta", emitido en Bravo TV, la conductora Carmela Bárbaro recordó una de las frases más resonantes del uruguayo: "Uno no paga con dinero, paga con el tiempo de vida​ que invirtió para conseguir ese dinero". La reflexión, portadora de un cuestionamiento al consumismo en un mundo donde las horas de trabajo parecen no ser suficientes, se convirtió en una crítica vigente a la realidad social, especialmente en tiempos de pluriempleo.

Durante la charla en la mesa de periodistas del programa que se emite de lunes a viernes a las 19, Bárbaro resaltó que Mujica había logrado conectar su pensamiento con el contexto de la sociedad actual. "Hoy vivimos en una sociedad que tiene trabajo, pero muchas veces el salario no acompaña la cantidad de tiempo que invertimos", comentó la conductora. La visión no solo retrata la trampa del consumo, según se evaluó en la reflexión, sino que también invita a repensar la calidad de vida y la relación con el trabajo. “No hablamos de una vida de lujos, sino de poder llegar a la noche tranquilo, sabiendo que no te faltará nada”, dijo Bárbaro al recordar cómo Mujica abordó la relación existente entre consumo y subsistencia.

La reflexión sobre la integración latinoamericana también estuvo presente. La periodista Felicitas Bonavitta destacó el "sueño de la patria grande" de Mujica, quien insistía en la necesidad de compartir inteligencia y ciencia en América Latina. "¿Por qué no compartimos lo que sale de nuestras universidades?", se preguntaba el ex presidente, según recordó la periodista. A pesar de las diferencias políticas, las palabras de Mujica sobre la unidad regional continúan siendo una lección, especialmente en un contexto donde la pandemia dejó en evidencia las brechas en el acceso a soluciones entre los países latinoamericanos.

Para cerrar, las periodistas coincidieron en que José "Pepe" Mujica fue un hombre de gran austeridad. “Era muy coherente”, sintetizó Bárbaro, quien destacó que el extinto expresidente lograba suavizar sus palabras con un estilo campero y auténtico.

LB / FPT