Raúl Timerman: "El futuro de Argentina depende de una oposición unificada, Trump lo sabe y busca lo mismo"

El consultor político Raúl Timerman se refirió al panorama político argentino y al impacto de la situación internacional en la política local, haciendo un paralelismo con la estrategia de Donald Trump en Estados Unidos, en el programa QR! que se transmite por Bravo TV.

"Ahora es Trump o quiebra. Ya no se trata de Braden o Perón. La confrontación no es solo ideológica, es existencial", subrayó Timerman, aludiendo a la polarización y la urgencia que atraviesan ambos países. En su análisis, destacó la falta de un liderazgo unificado en la oposición argentina, lo que representa una oportunidad clave para construir un frente común que pueda desafiar al oficialismo.

Encuesta elecciones 2025: cuál es la diferencia que hay entre LLA y Fuerza Patria y el impacto del "rockstar" Milei

"La relación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, la separación de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y la ausencia de una verdadera unidad opositora son indicios claros de que estamos ante un vacío de liderazgo", explicó Timerman. Este fenómeno, según el consultor, se debe a la falta de consenso dentro de los sectores opositores, lo cual se vuelve más evidente en tiempos de crisis económica.

En este contexto, Timerman también se refirió a la difícil situación económica que atraviesa el hogar argentino, donde la microeconomía se ha convertido en una de las principales preocupaciones. Las estadísticas de la consultora TresPuntoZero reflejan que el 26,2% de los argentinos se vio obligado a endeudarse para cubrir sus gastos mensuales, mientras que solo el 23,6% logró ahorrar después de cubrirlos. Esta situación muestra una clara angustia en las casas, donde muchos no saben si podrán hacer frente a sus deudas. De hecho, el 57,4% de los encuestados aseguró que no podrán pagarlas.

A pesar de la creciente incertidumbre, Timerman se mostró cauto respecto al impacto inmediato de las elecciones del 26 de octubre. "No creo que nada cambie sustancialmente. Estas elecciones no son un único comicio, sino 24 elecciones simultáneas", indicó, haciendo referencia a las distintas votaciones provinciales que se llevarán a cabo ese día.

BR