Economía familiar: “Hay muchísimas familias con deudas y eso también condiciona en qué pueden gastar”

La periodista especializada en economía familiar y consumo, Celeste Sánchez, en diálogo con Canal E, explicó cómo los aumentos de octubre y la dinámica de endeudamiento afectan directamente al consumo cotidiano de los hogares argentinos.

“Son aumentos que en general se vienen dando en los últimos meses, es como que ya nos estamos acostumbrando al primer día del mes ver cuáles son los aumentos, que en general son transportes, los servicios, las prepagas. Este mes fueron los colegios privados, en general todos los meses son los alquileres”, explicó Celeste Sánchez.

El impacto de los aumentos mensuales en la economía de las familias

Asimismo, señaló que estos incrementos “repercuten en general de manera negativa en los presupuestos de la mayoría de las familias”. Según dijo, septiembre mostró un panorama similar, con alzas en servicios básicos y transporte, lo que obliga a ajustar aún más los gastos.

Sánchez enfatizó la importancia de buscar alternativas para optimizar el presupuesto: “Lo que siempre se va renovando y a lo que le podemos prestar atención es como contrapartida de los aumentos, los descuentos, las bonificaciones, las distintas formas que tenemos de pagar menos con cosas que sabemos que sí o sí vamos a tener que pagar”.

Resignación de consumos como método de ahorro

Luego, manifestó que la situación llevó a que muchas familias deban resignar consumos: “Son cambios que se van dando por el propio consumo de las familias y que, lamentablemente, se ve cada vez más afectado en qué pueden gastar”.

Sobre la misma línea, la entrevistada agregó que, “hay muchísimas familias con deudas. Entonces, eso también condiciona mucho en qué puede gastar una familia y de qué forma puede hacer frente, no solo a los aumentos, sino a los gastos que sabe que va a tener que pagar sí o sí todas las semanas y que son los gastos corrientes de todos los meses”.

Sobre el cumplimiento de los gastos fijos y las deudas bancarias, comentó: “Se da por dos cuestiones. Por un lado, porque a principios de este año, sobre todo, hubo mucha oferta de créditos personales en pesos. Entonces, muchas familias tomaron esos créditos, ya sea para saldar deudas que venían arrastrando o para comprar algo para decir, bueno, completo lo que me faltaba y me puedo ir de viaje, puedo cambiar el auto”.