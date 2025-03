Represión en la marcha de jubilados: identificaron al gendarme que le disparó a Pablo Grillo

El autor del disparo de una cápsula de gas lacrimógeno que dejó al borde de la muerte al reportero gráfico Pablo Grillo sería un cabo primero de Gendarmería Nacional de apellido Guerrero. La información se desprende de un estudio efectuado por Mapa de la Policía, organización de la sociedad civil que trabaja junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la revista Crisis y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA).

La información fue difundida en la primera emisión de Desde el Canil, programa que abrió la nueva programación de Bravo TV. La amplia cobertura en video con la que contó la masiva movilización reprimida por las fuerzas de seguridad y cuya violencia causó que se radiquen denuncias en la Justicia permitió que la organización, autodefinida como una “red de cuidados contra la violencia policial” pudiese identificar al cabo.

Represión en el Congreso: “Las fuerzas de seguridad estaban sacadas”



La Comisión Provincial de la Memoria hizo este lunes una presentación ante la jueza María Servini donde señaló que el cabo Guerrero habría efectuado el disparo muy cerca de un Comandante de Gendarmería llamado Claudio Brilloni.

Pablo Grillo, un fotógrafo que cubría los graves incidentes, recibió en su frente el impacto de una cápsula de gas, lo que le ocasionó fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Se encuentra internado en el hospital Ramos Mejía, donde lo operaron de urgencia, aunque su condición todavía es crítica y su vida corre peligro.

La próxima marcha será monitoreada en la calle

La Justicia Federal dispuso monitorear el accionar policial de la marcha del próximo miércoles. Así lo dispuso el Juez Martín Cormick en el marco de la causa en la que se pidió declarar la inconstitucionalidad del protocolo aprobado por Patricia Bullrich. La funcionaria defendió el accionar de las fuerzas de seguridad.

A pesar de esto, Guillermo Francos ya prometió que volverán a reprimir a los jubilados y a las agrupaciones que decidan apoyarlos. "Serán reprimidos por las fuerzas del orden", aseguró el jefe de Gabinete, mientras el Gobierno continúa con su teoría que apunta a que así contuvieron un intento de "golpe de Estado".

El análisis de la trayectoria del proyectil que hirió de gravedad a Grillo evidencia que la cápsula no se arrojó a 45 grados como indica el protocolo, sino de forma horizontal. El hallazgo de Mapa de la Policía contradice los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó que el disparo se efectuó a 45 grados.

"Los análisis que hacen no son rigurosos", dijo Bullrich sobre la presunta identificación del gendarme que disparó a Grillo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó hoy que el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo en la movilización de la semana última haya sido identificado, al advertir que "las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las Fuerzas de Seguridad" y que "los análisis que hacen no son rigurosos".

Durante una conferencia de prensa que brindó en ocasión de la presentación del proyecto de ley Antibarras, la funcionaria afirmó que el disparo que impactó en Grillo "no fue directo a la cabeza, eso no es verdad; ni siquiera podría haber sido por la distancia a la que estaba". También insistió con que ese disparo fue efectuado según el "protocolo de la Gendarmería".

Para Bullrich, pretender "circunscribir a un gendarme la destrucción cometida por aquellas personas que fueron a destruir a la Argentina" durante la movilización de la semana última en apoyo a los jubilados "es querer dar la vuelta de la realidad". Por eso acusó a sectores de la oposición, a los que no identificó, de buscar "volver a la situación anterior, donde tenían la calle ganada".

La Libertad Avanza y el PRO pidieron una sesión especial para tratar el DNU del acuerdo con el FMI

Ante una consulta de la agencia Noticias Argentinas, la funcionaria dijo que no adelantaría detalles del operativo de seguridad previsto para la movilización del miércoles próximo para que los "violentos" no conozcan las "estrategias del Estado nacional". "Lo que sí vamos a hacer es defender a la sociedad para que Argentina no vuelva a estas marchas violentas", reiteró.

En su defensa del accionar de las fuerzas, Bullrich indicó que "durante largo rato estuvieron sin tirar un solo disparo" durante la marcha, "esperando a ver qué hacían los pseudo manifestantes, patoteros, barrabravas y violentos que estaban en la Plaza" del Congreso. "Una marcha es una petición, y eso está amparado por los derechos constitucionales", dijo, pero añadió que "lo que no está amparado es la sedición, la delincuencia, la destrucción de todo lo que está alrededor y tirar piedras contra las Fuerzas de Seguridad, ni tener armas de fuego".

Asimismo, dijo que se espera que la del miércoles próximo sea "una marcha pacífica; vamos a hacer todo para que los violentos no lleguen", añadió. Ante la disposición del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick de "observar presencialmente" lo que ocurra el miércoles próximo, Bullrich respondió que "no tiene ningún problema en acompañarlo". También expresó su "total solidaridad" con Grillo y su familia, mientras el periodista permanece estable y en observación producto de un disparo en la cabeza recibido en la movilización del miércoles último.

FPT/ML