Levantaron la perimetral que le impedía a Facundo Moyano acercarse a Candela Arizaga

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 resolvió este lunes levantar la medida perimetral por la que el exdiputado, sindicalista y mediático Facundo Moyano no podía acercarse a Candela Arizaga, su pareja de 23 años. La medida fue dispuesta en la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, fue la jueza María Julia Correa quien levantó la perimetral.

“Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”, explicó este mediodía Facundo, al dialogar con los medios de prensa que aguardaban su salida de la sede judicial ubicada en el Microcentro porteño, cuando esta mañana se presentó a brindar la declaración que tenía pendiente.

Moyano negó que haya habido violencia de género entre ellos. “Tantos recursos destinados, tantos medios, tanto tiempo que pierden muchos periodistas... deberían tener más seriedad para poner la cara de los que realmente cometen delitos de violencia de género”, dijo ante la mirada de los cronistas que tomaban su testimonio.

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La jueza citó a Facundo Moyano y a Candela Arizaga para resolver la perimetral en medio de la causa

La declaración de Moyano estaba prevista para el jueves 22 de octubre, previo a la audiencia de Arizaga, pero su defensa acudió hasta el Juzgado para informar que no podía presentarse, por lo que se determinó la nueva fecha.

Horas después se acercó hasta el edificio judicial Candela, quien solicitó el cese de la perimetral en contra de Moyano y ratificó que no sufrió violencia de género. “A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar”, expresó Arizaga tras la audiencia.

Consultado por lo que ocurrió aquella madrugada del último 4 de agosto, cuando distintas cámaras de seguridad captaron a su pareja corriendo semidesnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano, Moyano reiteró que “no pasó nada”, “Todo el mundo sabe que no pasó nada, 24 testigos dijeron que no pasó nada, Candela dice que no pasó nada...”, sostuvo.

El informe detectó indicadores de culpabilización en Candela Arizaga

El informe elaborado por profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires dejó asentado que Candela Arizaga aseguró que no consume sustancias psicoactivas desde el día de los hechos y que recuperó el contacto cotidiano con sus amistades y familiares, especialmente con su padre. También manifestó su intención de continuar con un tratamiento de salud mental.

Pablo Moyano sobre las internas del peronismo

La joven describió el impacto que tuvo lo ocurrido en su vida durante los últimos meses. “Tengo 23 años, pero con todo lo que pasó, siento que tengo 10 años más”, expresó. Además, habló de sus proyectos a futuro y de su deseo de “formar una familia”, para lo cual señaló que busca construir un vínculo acorde con ese objetivo.

Durante el encuentro, la joven expresó preocupación por la exposición mediática del caso y negó que Moyano la haya amenazado, condicionado o compensado económicamente para modificar su postura. También manifestó que algunas declaraciones públicas de su pareja le resultaron incómodas, aunque consideró que fueron emitidas en un contexto de estrés.

No obstante, las profesionales consignaron que se infirieron “indicios de culpabilización”, naturalización de dinámicas vinculares y justificación de conductas del imputado. El documento aclara que, a criterio del equipo, esos rasgos no condicionarían su relato ni su voluntad en el proceso judicial.

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