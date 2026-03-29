Ordenaron una perimetral para Grandio por hostigar a la testigo que lo complicó

Manuel Adorni tuvo un respiro el viernes mientras la Casa Rosada festejaba la buena noticia que venía de Estados Unidos, la anulación de la condena por YPF. El clima exultante del Gobierno y del Presidente, que más temprano lo había elogiado en público, lo corrieron del foco público. No duró mucho. Por la tarde se conoció la declaración en Comodoro Py de la secretaria de la empresa que usó el jefe de Gabinete para viajar a Punta del Este, Uruguay. Vanesa Tossi ratificó lo que había dicho el piloto Agustín Issin: que el vuelo fue pagado por Marcelo Grandio. Lo insólito es que el periodista y amigo de Adorni la llamó y le mandó mensajes durante la declaración. Como la mujer denunció que se sintió amenazada, el juez federal Ariel Lijo, que lleva la causa por presunto enriquecimiento ilícito, dispuso ayer una serie de medidas de protección y resguardo para Tossi y le interpuso una perimetral a Grandio.

El expediente del vuelo a Punta del Este durante los feriados de carnaval está en manos de Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. El jueves declaró Issin, el piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia, y confirmó que el pago del traslado estuvo a cargo de la productora de Grandio, Imhouse. Al día siguiente fue el turno de Tossi, secretaria de la empresa Jag Executive Aviation de Issin. Reveló que el vuelo lo pagó Grandio y que le pidió que no lo facturara. Y que la llamó él mismo para pedirle presupuestos para viajar de San Fernando a Punta del Este y también para volver. “Es para una invitación”, le aclaró.

Mientras declaraba, el periodista amigo de Adorni la llamó y le mandó varios mensajes de texto. De manera insistente. “¿Vane, estás? Te puedo llamar?”, le escribió. Como Tossi no le respondió, insistió: “OK, bueno, beso”. En un tercer envío, Grandio le pidió: “Cuando puedas, comunicate conmigo”.

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Al finalizar, se dejó constancia de esos mensajes y llamados en el acta de la declaración testimonial. La secretaria, conmovida por la situación, le dijo al fiscal que sentía que esos mensajes eran para amedrentarla y hostigarla. Y le pidió protección.

A pedido de Pollicita, entonces, el juez Lijo resolvió a través de un escrito que Grandio “se abstenga de contactarse con Tossi, por sí o por interpósita persona, por cualquier medio, incluido el telefónico, digital, epistolar, presencial o a través de terceros”.

El productor televisivo tampoco puede acercarse al domicilio, lugar de trabajo y demás sitios de habitual concurrencia de la mujer. Ante la gravedad de los hechos, el fiscal impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones. Considera que las acciones de Grandio “no representan meramente una situación de malestar subjetivo para la testigo, sino que constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso”.

La productora Imhouse, propiedad de Grandio, tiene contratos en la Televisión Pública. Por eso Lijo ordenó el viernes retirar documentación relacionada al vínculo laboral que mantiene el periodista con el canal. Los investigadores tienen un dato en cuenta: el canal estatal está bajo la órbita de funciones del jefe de Gabinete. El operativo lo realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Adorni es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tras una denuncia realizada por la diputada Marcela Pagano, que declaró que el ministro “habría incrementado su patrimonio de una manera desproporcional en relación con sus ingresos legítimos como funcionario público”. Como informó ayer PERFIL, en esa causa el fiscal Pollicita le solicitó al juez Ariel Lijo doce medidas de prueba. Los pedidos sobre la titularidad del lote 380 en el country Indio Cuá, las expensas y los planos y permisos de construcción; sobre otras propiedades a nombre de Adorni y su esposa Betina Angeletti y sobre los vehículos que posean.

También al Colegio de Escribanos, para que informe sobre escrituras o actos jurídicos que los involucren; a la Oficina Anticorrupción para que remita copias certificadas de todas las declaraciones juradas de Adorni (2022-2025); a la Secretaría General de la Presidencia, para pedirle legajo personal, actos de designación y detalle de haberes, viáticos y gastos de representación. Hay otros pedidos de información a la IGJ, a la Anses y a la Dirección Nacional de Migraciones, para saber ingresos y egresos del país desde enero de 2022.

En la fallida conferencia de prensa que protagonizó esta semana, Adorni dijo que recién presentaría su próxima declaración jurada el 30 de mayo.