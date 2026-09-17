La Justicia investiga si Facundo Moyano violó la perimetral y se vio con Candela Arizaga en un hotel

La Justicia porteña investiga si Facundo Moyano incumplió la restricción de acercamiento que le impide mantener contacto con Candela Arizaga y se vio con la joven en un apart hotel de Puerto Madero. La Fiscalía de Género Norte retiró las grabaciones de las cámaras de seguridad y los registros de huéspedes del establecimiento para determinar si el encuentro efectivamente ocurrió.

La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, quien busca establecer si Moyano estuvo con Arizaga pese a que continúa vigente una medida cautelar que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de ella y mantener cualquier tipo de contacto. Las restricciones fueron dictadas por el escandaloso episodio ocurrido el 4 de agosto en el departamento que el exdiputado tiene en el barrio porteño de Belgrano.

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El supuesto encuentro en el hotel surgió a partir de distintos elementos que llegaron a manos de los investigadores, entre ellos fotos que Arizaga publicó en sus redes sociales desde el apart hotel. En las imágenes aparece con diferentes prendas de vestir, un dato que despertó la sospecha de que pudo haber permanecido allí en distintos momentos. Por ese motivo, la fiscalía solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad y los libros de registro de huéspedes para reconstruir lo ocurrido.

El caso se inició durante la madrugada del 4 de agosto, cuando Arizaga salió del departamento de Moyano ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400. La joven fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad y, según quedó asentado inicialmente en el sumario policial, habría manifestado que había sido golpeada y retenida contra su voluntad. Moyano fue detenido y recuperó la libertad horas después, mientras avanzaba la investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Con posterioridad, Arizaga negó haber denunciado ante la Policía que hubiera sido golpeada o privada de su libertad. En su declaración ante la fiscalía sostuvo que atravesaba un estado de confusión y que tenía pocos recuerdos de lo ocurrido aquella madrugada. También negó haber sido víctima de violencia física o verbal por parte de Moyano.

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En paralelo con la investigación sobre el supuesto encuentro, Arizaga volvió a pedir que se levante la restricción que pesa sobre Moyano. A través de su abogado, Roberto Herrera, presentó un escrito ante la Fiscalía de Género Norte en el que solicitó el "inmediato levantamiento" de las medidas de acercamiento y contacto.

En la presentación, la joven sostuvo que desaparecieron las circunstancias que podrían haber motivado las medidas cautelares y que actualmente no existiría un riesgo concreto que justifique mantenerlas. Además, manifestó su intención de "restablecer el vínculo" con Moyano.

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Herrera también cuestionó la continuidad de las restricciones y sostuvo que su defendida "no fue víctima ni nunca declaró serlo". Según el abogado, la fiscalía analiza si existió una situación de asimetría de poder entre ambos, pero consideró que también deberían contemplarse los testimonios de policías y médicos incorporados a la causa.

"Candela declaró haber estado en una situación de consumo y que salió a correr porque tuvo visiones. Nada más. El resto está todo aclarado", sostuvo Herrera en declaraciones televisivas. El abogado agregó que, si la fiscalía mantiene dudas sobre lo ocurrido, las restricciones continúan vigentes mientras se incorporan nuevas pruebas.

LT