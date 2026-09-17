Facundo Jones Huala recibió una condena de prisión efectiva: de qué estaba acusado y cuántos años pasará en la cárcel

Facundo Jones Huala recibió una condena de prisión efectiva tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía en una causa relacionada con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Según Clarín, esta resolución fue homologada por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, y significó el cierre del expediente por el mecanismo de juicio abreviado. Huala reconoció que formó parte de la RAM, donde ocupó posiciones de liderazgo, lo que le permitió evitar el juicio oral y llegar directamente a la sentencia.

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Esta condena quedó encuadrada en el artículo 213 bis del Código Penal, que define penas para aquellas personas que organizan o forman parte de organizaciones que quieren imponer sus ideas o enfrentar las ideas ajenas usando la intimidación o la fuerza. La pena prevista para este delito es de 3 a 8 años de prisión.

En este caso, se estableció una pena de 5 años y 2 meses de cumplimiento efectivo, pero como Huala se encuentra detenido desde el año 2025, el tiempo que lleva en prisión preventiva será tenido en cuenta. Por ese motivo, de acuerdo al cálculo que se hizo durante el proceso, su condena quedaría cumplida el mes de agosto del año 2030.

Cómo empezó la causa contra Facundo Jones Huala

Según Clarín, la causa había empezado con una acusación mayor y con figuras penales mucho más importantes que, al final, no formaron parte de la resolución. También se analizó una acusación basada en el artículo 210 bis del Código Penal, una figura usada para agrupaciones que cometen delitos contra el orden constitucional y que impone penas mucho más altas; sin embargo, esa calificación no formó parte del acuerdo final alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.

La investigación aseguraba que Huala tuvo, durante años, una posición de liderazgo en la RAM, y, en base a esa hipótesis, se desarrolló el expediente federal que provocó diferentes prórrogas de la prisión preventiva mientras se avanzaba con las medidas de prueba.

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Según Clarín, en sus comienzos, la Fiscalía impulsó una acusación mucho más dura, pero la defensa rechazó esa postura y buscó una resolución focalizada solamente en la participación de Huala en la Resistencia Ancestral Mapuche.

El referente mapuche fue detenido el 6 de junio de 2025, en El Bolsón.