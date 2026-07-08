La transformación de Facundo Jones Huala tras su traslado a una cárcel de Esquel

Facundo Jones Huala volvió a estar en el centro de la escena luego de su traslado desde la cárcel de máxima seguridad de Rawson hacia la Unidad 14 de Esquel, una decisión que llegó tras semanas de reclamos judiciales de su defensa. Sin embargo, además del cambio de establecimiento penitenciario, otro aspecto generó repercusión: su transformación física y estética.

El referente de la autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) cumplió 40 años en mayo y las primeras imágenes tras su llegada a Esquel mostraron una apariencia diferente a la que tenía durante sus últimos años de detención. Apareció con el pelo corto, sin la barba que lo caracterizaba y con una imagen más cuidada y delgada.

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Jones Huala había permanecido alojado en la Unidad 6 de Rawson, un penal de máxima seguridad ubicado a unos 800 kilómetros de Bariloche, donde reside parte de su familia. El traslado a Esquel fue ordenado por la Justicia Federal luego de los planteos realizados por sus abogados para acercarlo a su entorno.

El reclamo judicial por el traslado a Esquel

La defensa de Jones Huala sostuvo que el Servicio Penitenciario Federal había demorado en cumplir una resolución judicial que habilitaba el traslado. El juez federal de Bariloche, Gustavo Zapata, llegó a exigir explicaciones al organismo y fijó un plazo de 12 horas para informar los motivos de la demora.

La Gremial de Abogados, que representa al dirigente mapuche, denunció una supuesta “rebeldía procesal” por parte del Servicio Penitenciario y reclamó que se concretara el cambio de unidad.

El principal argumento de la defensa fue la necesidad de que Jones Huala permaneciera más cerca de su familia y pudiera recibir visitas con mayor facilidad. También denunciaron presuntas situaciones que, según afirmaron, afectaron sus condiciones de detención durante su permanencia en Rawson.

La decisión judicial tuvo idas y vueltas. A fines de mayo, el juez Zapata había rechazado el pedido y prorrogado por 90 días la prisión preventiva. Sin embargo, luego modificó su postura y ordenó finalmente el traslado hacia Esquel.

La situación judicial de Jones Huala

Más allá del cambio de cárcel, la situación procesal del dirigente mapuche no se modificó. Jones Huala continúa detenido con prisión preventiva mientras avanza una causa federal en la que está acusado por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación ilícita.

El referente de la RAM fue detenido nuevamente por la Policía Federal Argentina en la terminal de ómnibus de El Bolsón y desde entonces permanecía privado de su libertad en Rawson.

Durante su detención protagonizó distintas huelgas de hambre que, en algunas oportunidades, requirieron atención médica e internaciones. Sus reclamos estuvieron centrados principalmente en obtener un traslado a un penal cercano a Bariloche.

Quién es Facundo Jones Huala

Nacido en San Carlos de Bariloche en 1986, Facundo Jones Huala se presenta como lonko weichafe (líder guerrero) y es identificado como uno de los principales referentes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

La organización fue vinculada por la Justicia argentina y chilena con distintos episodios de violencia en la Patagonia, incluidos ataques incendiarios y acciones contra propiedades privadas y organismos estatales.

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Jones Huala también tuvo una causa judicial en Chile, donde fue condenado por un ataque incendiario y tenencia ilegal de armas. En 2018 fue extraditado a ese país y posteriormente regresó a Argentina.

Su figura quedó además asociada al caso de Santiago Maldonado, el joven artesano que murió durante un operativo de Gendarmería en 2017 en Chubut, en medio de una protesta que reclamaba por la liberación del dirigente mapuche.

Ahora, desde la Unidad 14 de Esquel, continuará detenido mientras la Justicia Federal define el futuro de la investigación en su contra.

LB/MSS