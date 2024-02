A qué se debe la volatilidad de las acciones y los bonos argentinos

La FED confirmó que mantendrá la tasa de interés en Estados Unidos, por este motivo en el segmento Pasando Pantalla, el analista de Rava Bursatil Alejandro Barbarotta explicó que, "el mercado estaba esperando que la FED mantuviera la tasa de interés, el tema es que después está la charla de Powell que tira las perspectivas", comentó el entrevistado. Luego añadió que el titular de la Reserva Federal "pidió tiempo para llegar al objetivo del 2% de tasa".

La volatilidad de los activos argentinos

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional giró 4,7 mil millones de dólares al Banco Central de Argentina y en este sentido, el analista aseveró que, "el mercado ya había descontado que esto iba a suceder".

Respecto a los activos argentinos, "me parece que están pasando por la incidencia de Estados Unidos" y la volatilidad del mercado está puesta en "lo que se está tratando en el Congreso, porque es clave lo que se está tratando en general y lo que se está viendo es va a haber roces con los puntos en particular que dejaron para debatir".

A qué se debe la caída del dólar

En referencia a la caída del valor del dólar de los últimos días, el entrevistado dijo que, "no le sorprende mucho la volatilidad que se está viviendo. Ha llegado a estar a $1300, después corrigió, luego volvió a aumentar y ahora corrigió levemente".

Para Barbarotta: "La baja de estos días no la estoy atribuyendo a nada en particular", aunque "no pensemos que el dólar baja a bajar, creo que con esto que está pasando en el Congreso puede suceder todo lo contrario".

La evolución del Índice Merval

"La mayoría de los papeles en Argentina están neutros". "El merval sube 0,2%, la nada misma", detalló el entrevistado. Aunque "están subiendo los ADRS en Estados Unidos, por ejemplo Banco Macro sube 2,5%, Central Puerto 2%, Galicia 1%, Pampa 0,5% e YPF 1,2% en dólares", pero acá las empresas "están neutras por la caída del contado con liquidación", indicó.

Respecto a la evolución de las acciones bancarias, Barbarotta comentó que, "los bancos al principio de esta administración perdieron un poco con el tema del cierre de las lelics y el traslado a pases". Pero "en lo que va del año los bancos han sido los grandes ganadores del Merval", cerró.