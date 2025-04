Agustín Salvia: "Sin estabilidad financiera y sin inversión, no se logrará una reducción sostenida de la pobreza"

El INDEC dio a conocer el índice de pobreza y se vio una baja pronunciada en el porcentaje, lo cual llamó la atención y el foco estuvo puesto en la reducción inflacionaria, sin embargo, el análisis de los números es preciso ante la celebración de Javier Milei justo después de que se conocieron los datos. Ante este panorama, este medio dialogó con Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

La influencia de la inflación en el índice de pobreza

Agustín Salvia analizó el impacto de la inflación y las políticas sociales en la pobreza del país. "Si la inflación se estabiliza en torno al 2 o 2,5% mensual, los índices de pobreza también van a estabilizarse", señaló. Sin embargo, advirtió que, "aunque la inflación baje un punto, la reducción de la pobreza será menos pronunciada".

También destacó que la medición de la pobreza en Argentina se basa en los ingresos y no en el gasto real de los hogares. "Los hogares tienen mejores ingresos, pero estos se destinan a pagar servicios esenciales como tarifas y transporte. No consumen más agua, electricidad o comunicación, pero destinan una mayor proporción de sus ingresos a estos rubros", explicó. Este fenómeno "ha reducido la capacidad de consumo de otros bienes como alimentos, vestimenta y construcción".

En este contexto, advirtió que, "el proceso de actualización de tarifas aún no ha terminado y muchas familias podrían verse obligadas a reducir aún más su consumo para afrontar estos costos ineludibles".

¿Realmente 10 millones de personas salieron de la pobreza?

El Gobierno afirmó que 10 millones de personas salieron de la pobreza gracias a su plan económico. Sin embargo, Salvia relativizó esta afirmación: "Esa cifra está exagerada. Si tomamos los datos del primer trimestre de 2024, podríamos decir que 6 o 7 millones salieron de la pobreza, pero si comparamos con los niveles de 2021 o 2022, estamos en los mismos valores".

"Hoy la pobreza está en 37 o 38%, mientras que con Macri era similar y con Cristina era 8 puntos menor", sostuvo. Luego, manifestó que, "estamos tan mal como cuando estábamos mal, aunque con menor inflación y ciertos equilibrios macroeconómicos". No obstante, recalcó que, "sin estabilidad financiera y sin inversión, no se logrará una reducción sostenida de la pobreza".

Las políticas sociales y su impacto en la indigencia

Sobre el rol de los programas sociales, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA señaló que, "la duplicación de las ayudas generó una mejora neta del 30/40% en las transferencias, lo que ayudó a reducir la indigencia". Sin embargo, remarcó que, "comparando con años anteriores, la indigencia sigue en torno al 8%, a pesar del aumento en la asistencia estatal". Esto revela una falla en la estrategia: "El problema es que no creció el empleo en los sectores más vulnerables".

"El consumo de la clase media se redujo, lo que impactó en la venta de bienes y servicios en el sector informal", explicó. Esto fue compensado por los programas sociales, "pero sin generar una mejora estructural". A su vez, resaltó que, "si no se reactiva el consumo de la clase media y no crece la demanda de bienes y servicios, no habrá una recuperación sostenida".

"El único camino real para reducir la pobreza es el crecimiento con inversión", enfatizó el entrevistado. "No se logrará con más programas sociales ni con emisión monetaria, sino con más empleo, más consumo interno y mayor oferta de bienes y servicios", agregó.