Alberto Ruskolekier: “Estados Unidos está reduciendo la presencia de tropas norteamericanas dentro de Europa”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en contacto con Canal E, se refirió a que la política internacional atraviesa un proceso de reconfiguración profunda y Estados Unidos está redefiniendo sus prioridades estratégicas.

“Estados Unidos, el principal componente militar de la OTAN, por supuesto, está reduciendo la presencia de tropas norteamericanas dentro de Europa”, señaló Alberto Ruskolekier. Actualmente, recordó, “aproximadamente hay 90.000 soldados norteamericanos en Europa en el marco de la OTAN”, aunque aclaró que, “no digo que va a haber un retiro total en absoluto, pero sí están disminuyendo la cantidad de efectivos militares”.

A qué se debe la decisión de Estados Unidos

Asimismo, planteó que la clave no está en Rusia sino en Asia. “Estados Unidos no lo ve a Rusia como un gran competidor”, afirmó, y agregó: “La verdad es que cuál es la visión que tiene Estados Unidos, lo ve a China como la amenaza primaria”. En ese contexto, explicó que Estados Unidos “está lateralizando un poquitito, disminuyendo la presencia de tropas militares norteamericanas en Europa” para reforzar su presencia en el Indo-Pacífico.

Ruskolekier recordó que esta estrategia no es nueva. “En el año 2007, Estados Unidos arma una especie de tratado con 4 países que se denomina el Tratado Quad”, detalló. Ese acuerdo incluye a “Japón, Filipinas, Australia y Estados Unidos” y tiene como objetivo “disuadir a China y reforzar el Hinto Pacífico”.

Antecedentes de tratados militares

Luego, esa política se profundizó. “En el año 2021 produce también con Australia y con Gran Bretaña, ahora sí, un tratado militar, que se denomina AUKUS”, explicó. Según desarrolló, este acuerdo implica “submarinos nucleares, cooperación de inteligencia artificial, integración industrial en las cadenas de suministro y una disuasión frente a China”.

Uno de los puntos más sensibles fue el impacto en Europa. “Francia tenía un tratado en principio que le iba a vender submarinos nucleares a Australia, pero como Australia firmó el tratado AUKUS en el 2021, anuló la compra”, recordó el entrevistado.

Respecto al vínculo con Europa, describió la mirada de la administración Trump. “Europa está en calle libre económicamente hablando”, sostuvo, y remarcó que, “la principal economía ya hace 3 años que es Alemania, está en recesión”.