Alberto Ruskolekier sobre la confrontación Estados Unidos-Irán: “Lo que vamos a ver es una presión económica”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, pasó por Canal E y se refirió a que el plazo de 60 días establecido por el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán venció sin avances concretos y mantiene abierto un escenario de tensión económica y geopolítica.

Alberto Ruskolekier recordó que el plazo comenzó el 17 de junio y venció el 17 de agosto sin que se alcanzara un acuerdo: “60 días para tratar de encontrar en ese periodo algún marco de entendimiento que posibilitara eventualmente un acuerdo de paz. No se logró”.

El debate todavía se rige sobre el Estrecho de Ormuz

Según analizó, el escenario continúa marcado por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial. “Lo concreto es que al haber vencido el plazo a la pregunta de millones y ahora cómo sigue todo este tema, habida cuenta de que el Estrecho de Ormuz fundamentalmente sigue bloqueado, tanto por Irán como por Estados Unidos”, planteó.

Ruskolekier planteó dos escenarios posibles: la continuidad de la confrontación verbal o una eventual negociación mediante intermediarios como Turquía y Qatar. Sin embargo, consideró más probable una estrategia de presión económica: “En mi opinión, lo más probable es que lo que vamos a ver sea una presión económica, que ya lo dijo el presidente Trump concretamente, ahora voy a asfixiar la economía iraní”.

Asimismo, detalló que las sanciones podrían concentrarse en el petróleo, el sistema financiero y las empresas que colaboren con Irán. “¿Dónde pueden endurecerse las preguntas? Son las sanciones”, resaltó.

Cómo sería la persecución económica de Trump sobre Irán

Sobre la misma línea, el entrevistado explicó el alcance de esas medidas: “Una, petróleo iraní, persecución de compradores, de intermediarios, de barcos y redes que oculten el origen del crudo”. En segunda instancia, “bancos y sistema financiero, o sea, nuevas restricciones más fuertes para dificultar que Irán reciba pagos internacionales”.

También destacó la fragilidad de la economía iraní, con una inflación elevada, devaluación y caída del PBI. “Tiene una inflación muy sostenida, muy elevada”, indicó.