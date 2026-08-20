Cláusula “anti-China”: qué cambia en las concesiones y por qué preocupa a los inversores

La incorporación de una denominada “cláusula anti-China” en los procesos de concesión y privatización de Trenes Argentinos Cargas establece restricciones sobre las empresas que podrán participar de las licitaciones. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Federico Glustein.

“No es directamente anti China, pero sí tiene que ver con que muchas empresas estatales chinas están participando en licitaciones para servicios de transporte alrededor del mundo”, explicó Federico Glustein.

Qué establece la clausula

Asimismo, detalló que el requisito establece que “el control de las compañías que deseen participar de la licitación tienen que estar en manos de forma directa o indirecta de capitales nacionales”. En consecuencia, algunas empresas extranjeras que anteriormente podían competir quedarían excluidas: “Con esta cláusula sí o sí tiene que ser de capitales nacionales y eso, por supuesto, queda reducido a un número particular de empresas”.

Glustein advirtió que, pese a los incentivos oficiales, la inversión extranjera directa atraviesa un escenario complejo. “Las inversiones en la Argentina, más allá del RIGI, vienen en caída”, afirmó.

Según desarrolló, “estamos en un nivel de inversión extranjera directa que es el mínimo en los últimos 20 años”, situación que refleja una mayor salida que entrada de capitales. No obstante, consideró que existe un camino favorable para recuperar inversiones: “Sí coincido con que hay un camino trazado que sienta las bases para las inversiones”.

El Belgrano Cargas y la Hidrovía: los proyectos estratégicos de Argentina

Entre los proyectos estratégicos, el economista mencionó la Hidrovía y el Belgrano Cargas. Sobre este último, sostuvo: “El Belgrano Cargas viene siendo una de las grandes deudas, viene de la gestión Macri”.

Luego, manifestó que el desafío no pasa únicamente por atraer capital, sino también por garantizar condiciones para que las empresas puedan recuperar sus ganancias: “El que venga a invertir en la Argentina tiene que tener condiciones para no solamente poner plata, sino también llevársela”.