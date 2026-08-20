Siembra junto a rutas nacionales: el proyecto del PRO que busca incorporar más de 50.000 hectáreas a la producción

El diputado, Javier Sánchez Wrba, analizó para Canal E que un proyecto impulsado por diputados del PRO busca habilitar la utilización productiva de tierras fiscales ubicadas junto a las rutas nacionales, sin afectar las banquinas ni las zonas destinadas a la seguridad vial.

Javier Sánchez Wrba explicó los alcances de la propuesta y remarcó que el objetivo es aprovechar superficies actualmente improductivas: “Es un proyecto que impulsamos desde el bloque de diputados del PRO, en el que proponemos volcar a la producción miles de hectáreas de tierras fiscales que actualmente están completamente desaprovechadas”.

Qué busca el proyecto

Según detalló, el proyecto contempla “la tierra ociosa que está al costado de las rutas nacionales de todo el país” y propone ofrecerla a productores mediante el pago de un canon por tratarse de terrenos de dominio público.

Sánchez Wrba aclaró que la iniciativa no contempla sembrar sobre las banquinas. “Descartamos completamente de manera expresa, la siembra en lo que es propiamente la banquina, propiamente dicha, y las zonas de seguridad”, afirmó.

La superficie propuesta se ubicaría después de la banquina y hasta los alambrados de los campos linderos. “Nosotros, teniendo en cuenta que la Argentina cuenta con una red vial de más de 40.000 kilómetros, suponemos que más o menos aproximadamente estaríamos hablando de más de 50.000 hectáreas que actualmente se podrían destinar a la producción agropecuaria, agrícola y que actualmente están desaprovechadas”, explicó.

La implementación del proyecto podría influir en una mejora económica

El diputado sostuvo que la medida podría generar beneficios económicos y fiscales: “Por un lado, aumentaría la producción, generaría un incremento de la actividad económica en el interior y, por otro lado, obviamente que esto también redundaría en un recurso adicional para el Estado Nacional a través del cobro de este canon”.

El proyecto contempla que los cultivos permitidos sean definidos posteriormente mediante la reglamentación. “Tienen que tenerse en cuenta distintos aspectos como por ejemplo el porte, no es lo mismo un maizal que puede llegar a alcanzar tres metros de altura o más que una soja, por ejemplo, que no perjudicaría la visibilidad”, explicó.