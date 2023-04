Alimentos por las nubes: los aumentos acumulan 7,6% en lo que va del mes

En la tercera semana de abril, la suba de precios de los alimentos promedió 1,98%, según los datos aportados por el clásico relevamiento semanal de LCG. En lo que va del mes acumula 7,6% de inflación.

En este contexto, nos comunicamos con Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), quien habló sobre los aumentos que están viviendo los comercios en los últimos días.

“Cuando vas al mayorista a buscar productos, los precios cambiaron”, disparó Savore, quien luego completó: “Están escatimando la cantidad de mercadería que entregan y la suba de precios continúa en abril”.

“En AMBA no hemos visto tanto desabastecimiento pero los mayoristas no nos están entregando tanta mercadería como quisiéramos”, dijo el comerciante. “Vamos a tener dolor de cabeza con algunos productos que no podemos comprar”, completó.

Asimismo, el entrevistado dijo que, quitando los factores estacionales, “hay empresas que no están entregando mercadería por falta de precios”. “La falta de precios hace que no sepamos cuál será el costo de reposición”, concluyó.