Antonio Aracre: “No parece difícil llegar a los dos dígitos de inflación en octubre o noviembre”

Se acercan las elecciones y es complejo que el escenario económico sea más complicado: falta de reservas, inflación al alza, dólar por encima de los $600 y principios de recesión económica.

En este contexto, nos comunicamos con Antonio Aracre, economista y ex asesor presidencial, quien habló sobre la actualidad económica del país.

Plan llegar

“El Gobierno está haciendo fuertes intervenciones para mantener los dólares financieros a raya, no sabemos si es un buen uso de los pocos dólares que hay”, dijo Aracre, quien luego completó: “Estamos llegando a las elecciones con reservas nulas y con caída en la industria”.

“Hay que ver que economía tenemos de octubre a noviembre, no hay expectativas porque los dólares no aparecen”, disparó el entrevistado. “Los depósitos bancarios no corren riesgos”, añadió.

En esa misma línea, el economista dijo que recién en marzo del año que viene van a volver a entrar divisas genuinas al país. “Si un candidato gana en primera vuelta, las definiciones van a llegar rápido”, complementó.

Finalmente, Aracre dijo que nadie cree que en agosto el dólar esté por debajo del 8%. “No parece difícil llegar a los dos dígitos de inflación en octubre o noviembre”, concluyó.