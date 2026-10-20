Argentina lleva 34 meses consecutivos de superávit comercial: “Las exportaciones superaron los USD 10.000 millones por primera vez”

Las exportaciones argentinas alcanzaron un máximo histórico en septiembre, al superar por primera vez los USD 10.000 millones en un solo mes. En este contexto, este medio se comunicó con la especialista en comercio exterior, Yanina Lojo, quien analizó los resultados de la balanza comercial y destacó el crecimiento tanto de los precios como de las cantidades exportadas.

“Datos históricos, las exportaciones por primera vez superaron los 10 mil millones de dólares, se ubicaron en los 10 mil 36 millones. Esto es un crecimiento de un 23,5% interanual, pero lo más importante no es solamente lo que creció en términos interanuales, sino que acá vemos una combinación de alza por precios y por cantidades”, explicó Yanina Lojo.

Qué significa este crecimiento de las exportaciones para Argentina

Sobre la importancia de ese resultado, remarcó: “Porque si sólo crecieran por precio, no estaríamos viendo un crecimiento real. Acá lo que estamos viendo, al haber un crecimiento de las cantidades, es que hay una expansión real del comercio”.

Las importaciones cayeron un 1,8%, mientras que el saldo comercial mensual llegó a USD 2.976 millones. En ese contexto, Lojo señaló: “Son 34 meses consecutivos de superávit comercial. Pero lo más interesante es ver qué es lo que estamos exportando y qué es lo que estamos comprando al exterior. Y ahí es el punto, me parece clave”.

Los combustibles y la energía registraron el crecimiento más importante, con un avance del 53,6% en lo que va del año. En septiembre, ese sector aumentó sus exportaciones casi un 90% y quedó por encima de las manufacturas de origen industrial. En este sentido, aclaró que se trató de un resultado mensual: “Remarco porque no es una tendencia que se mantuvo durante todo el año”.

Estimaciones de la expansión del comercio exterior

Según explicó la especialista en comercio exterior, las proyecciones contemplan ventas de bienes por unos USD 105.000 millones al cierre de 2026 y cerca de USD 180.000 millones en 2035. “Esto implicaría que el comercio argentino crezca a una tasa más rápida de lo que se está expandiendo en comercio mundial”, sostuvo.

También se refirió a las perspectivas del intercambio internacional y al papel de la tecnología: “¿Y qué es lo que está traccionando hoy principalmente el crecimiento? Bueno, la inteligencia artificial, pero en cuanto a lo que es el movimiento de todo lo que se necesita para lo que es la inteligencia artificial, el hardware, los semiconductores, los minerales críticos, hay un aumento del 67% del comercio de bienes vinculados a la inteligencia artificial. Esto solamente en el primer semestre del 2026”.