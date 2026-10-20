Cuáles son las oportunidades comerciales que podrían llegar al sector avícola

El director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, analizó para Canal E el desempeño de la industria argentina durante la feria SIAL París 2026 y las oportunidades comerciales que surgieron del encuentro internacional.

“Estamos acá con 11 empresas, 11 de CEPA. Se ha recibido mucha gente de distintos continentes”, explicó Carlos Sinesi sobre la presencia argentina en el evento. Además, destacó las reuniones mantenidas con representantes de otros países: “Hemos hablado mucho con nuestros colegas de Brasil y con nuestros colegas de Estados Unidos, por lo cual se nos han tenido reuniones, así que con muchas ganas de investigar Argentina y empezar a enviar mercadería”.

Se observa cierta estabilidad en los precios del sector avícola

Asimismo, señaló que hubo consultas de compradores de diferentes regiones y algunos negocios concretados. Sobre la evolución de los precios, afirmó: “Los precios están estables, no están bajos, no están pocos o son altos, están bastante estables para el momento”.

Sinesi sostuvo que el crecimiento de la producción avícola depende de la posibilidad de ampliar las exportaciones y llegar a nuevos destinos. “El crecimiento de la avicultura, como venimos manteniendo hace 7 años, estamos en 2 millones y medio de toneladas, y para poder crecer en esa producción, necesitamos exportar más”, expresó.

En ese sentido, destacó la importancia de recuperar el mercado chino, que representa una oportunidad para colocar productos argentinos con mayor valor comercial: “Entonces, por eso China es sumamente importante tenerlo abierto, y es donde estamos enfocados”.

Qué otros destinos busca incorporar el sector avícola

El director ejecutivo del CEPA también mencionó otros destinos estratégicos para la expansión de las ventas externas: “Y hay otros destinos, como siempre decimos, que queremos ir abriéndolos, que son los del norte de África, Egipto, Argelia, Marruecos, y la India es quizás un destino sumamente importante que estamos empezando a abrir”.

La prevención de enfermedades y la habilitación de zonas para exportar también forman parte de la agenda de CEPA. En este sentido, explicó que el sector trabaja para ampliar los acuerdos sanitarios con distintos mercados. “Hoy tenemos más de 70 destinos con zonificación, esperamos ir cerrando Chile, Perú, Sudáfrica, que es sumamente importante tenerlos, junto con la Unión Europea”, indicó.