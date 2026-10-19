Se estima una modificación en las inversiones de los bancos: “Van a comprar menos títulos largos del Gobierno y ofrecer más créditos”

El analista de Win Securities, Fabio Saraniti, evaluó en Canal E la evolución de la morosidad en familias y empresas, el refinanciamiento de las deudas y las perspectivas del crédito en Argentina.

Fabio Saraniti analizó la situación del crédito en Argentina y explicó que la evolución de la morosidad está vinculada con el aumento de las tasas de interés registrado antes de las elecciones del año pasado. “Este es un tema que inició el año pasado con la suba de tasas previa a las elecciones y estamos en realidad, la foto en el margen está mejorando lentamente”, sostuvo.

De a poco se empieza a solucionar el problema de la morosidad

Según desarrolló, las entidades financieras avanzan con el refinanciamiento de las deudas impagas, aunque los efectos todavía no se reflejan por completo en las estadísticas. “Es un proceso que viene lento, pero se está dando”, afirmó. Además, advirtió que los registros de morosidad tienen cierto retraso: “Recuerden que tardan entre 90 y 180 días en que la deuda pase a la situación normal”.

Saraniti señaló que la reducción de las tasas de interés constituye otro factor importante para mejorar las condiciones de financiamiento de las familias y las empresas. “Ahora sí están bajando lentamente, pero está sucediendo una baja de las tasas”, explicó.

También planteó que las entidades financieras podrían modificar el destino de sus inversiones y aumentar gradualmente la oferta de préstamos al sector privado: “Los bancos van a dejar de comprar, van a comprar menos títulos largos del Gobierno y van a ofrecer más créditos, tanto en volumen como con baja de tasas”.

Cómo las nuevas inversiones de los bancos podrían normalizar la disponibilidad del financiamiento

En ese sentido, el analista consideró que la normalización dependerá de que mejoren tanto los costos como la disponibilidad del financiamiento. “Lo importante es que requieran las condiciones, tanto en tasa de interés como en cantidad de oferta al público y que poco a poco se vaya normalizando”, señaló.

Asimismo, remarcó que la evolución del crédito también está condicionada por el poder adquisitivo de los hogares. Si bien observó señales de mejora en los ingresos, aclaró que la recuperación todavía es moderada: “La contracara de esto, obviamente, es la mejora del ingreso de las personas, claramente eso es súper importante”.