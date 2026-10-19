Miguel Ponce: “La geopolítica hoy está planteando desafíos que pueden afectar a los mercados”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, pasó por Canal E y examinó la reacción de las bolsas, las tensiones entre Estados Unidos, Rusia e Irán y las posibles decisiones de la Reserva Federal.

Miguel Ponce analizó el escenario financiero internacional y explicó que, pese a las advertencias previas sobre un desplome de los mercados, el comportamiento de los activos mostró resultados dispares. “Yo estuve recibiendo todo el fin de semana un bombardeo a través de las redes de que el lunes negro se venía, que era inevitable, que las pérdidas iban a ser monstruosas, que la venta de bonos iba a estar descontrolada”, relató.

Cómo fue la jornada en los mercados internacionales

Sin embargo, la jornada presentó movimientos heterogéneos en los mercados y, en este sentido, describió que, “ha caído menos el petróleo”, mientras que otros activos registraron subas y bajas. En ese contexto, resumió: “Yo te diría que no es homogéneo”.

Ponce sostuvo que las tensiones internacionales siguen siendo un factor determinante para anticipar la evolución financiera. “La geopolítica hoy está planteando desafíos, yo te diría, que van a afectar, que pueden afectar a los mercados”, advirtió.

Asimismo, puso el foco en las negociaciones vinculadas con la guerra en Ucrania y en los contactos entre Donald Trump y Vladimir Putin. Según explicó, las conversaciones podrían abrir la posibilidad de un encuentro con Xi Jinping, aunque señaló la ausencia de Ucrania y de la Unión Europea en ese esquema: “¿Para hablar de qué? De la paz en Ucrania, es decir, vamos a tocar el tema en Ucrania, sin Ucrania, pero tampoco está sentada allí la Unión Europea”.

La inflación en Estados Unidos podría impactar en las elecciones

El especialista en comercio exterior también examinó el índice de precios mayoristas estadounidense y su posible incidencia sobre la inflación al consumidor. Según explicó, el indicador superó las expectativas del mercado y podría anticipar nuevas presiones inflacionarias. “Esto está adelantando que el aumento inflacionario en Estados Unidos ya se está transmitiendo antes de las elecciones del día 3”, afirmó.

A su vez, agregó que la Reserva Federal enfrenta un dilema entre responder a las presiones inflacionarias y evitar una decisión políticamente sensible antes de los comicios presidenciales.