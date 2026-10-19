El presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, analizó para Canal E el crecimiento de las ventas agrícolas, las oportunidades para generar empleo y la necesidad de diversificar los mercados internacionales.

Gustavo Idígoras destacó el desempeño del sector y señaló que la estabilidad económica contribuyó a mejorar las condiciones de venta para los productores. “Tenemos una campaña que está teniendo un volumen de exportación muy significativo en términos comparados con otros años, es una de las principales de la historia”, afirmó.

El sector agropecuario presenta un panorama económico favorable

Sobre el contexto económico, explicó: “Estamos en un año en el cual no hay brecha cambiaria, la inflación es relativamente normal y estable, el tipo de cambio es estable y, en cuarto lugar, no hay ningún régimen especial de baja eliminación de derechos de exportación o de tipo de cambio especial ni nada por el estilo”.

Según Idígoras, esa situación favoreció las operaciones comerciales, especialmente en el maíz. “En los últimos 60, 90 días, te diría que el flujo de maíz ha crecido enormemente”, sostuvo. Sobre la misma línea, resaltó el desempeño del girasol: “Tenemos el tercer año récord de producción y exportación de aceite de girasol y de girasol”.

Para consolidar el crecimiento exportador y ampliar su impacto económico, señaló la necesidad de avanzar con la reducción de los derechos de exportación y mejorar la infraestructura logística: “Hay que trabajar para que esa escalera después de diciembre del 2028 llegue a cero y se cumplan con los acuerdos internacionales entre ellos el acuerdo de Europa y Mercosur que debería en mayo del 2029 llevar a cero los derechos de exportación a la Argentina salvo en el complejo soja”.

Uno de los objetivos es impulsar el mercado laboral agrícola

En materia de empleo, el presidente de CIARA-CEC destacó la importancia de las economías vinculadas con la producción agroindustrial y las posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo. “El empleo de las economías agroindustriales en la Argentina hoy supera las 3 millones de personas en todo el complejo, pero podríamos estar generando más de 400.000 puestos de trabajo si tuviéramos bajas retenciones, mejores logísticas y, por supuesto, también un escenario internacional más propicio”, expresó.

También se refirió al proyecto de ley de biocombustibles y a su potencial para impulsar la producción de materias primas, mejorar la competitividad y favorecer a los consumidores: “Porque los biocombustibles hoy en el mundo traccionan una política de una industria reactiva, permite que los productores siembren más maíz o soja, por ejemplo, como puede pasar en Estados Unidos o en Brasil, mejoren los precios para los productores, pero también para el consumidor”, explicó.