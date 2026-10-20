La Unión Europea endurece los requisitos vinculados a la deforestación en el sector cárnico

El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt, pasó por Canal E y se refirió a los desafíos de la industria frigorífica durante la feria SIAL París 2026 y advirtió que las exigencias comerciales y sanitarias de la Unión Europea seguirán aumentando.

“Todo lo que tiene que ver ahora con deforestación, todo lo que viene con antimicrobianos y todo lo que viene por delante con bienestar animal también”, señaló Georges Breitschmitt. Y agregó: “Así que nos tenemos que empezar a acostumbrar que todas estas medidas, como las querramos llamar, van a estar al orden del día de aquí para adelante”.

Brasil se encuentra activo en retornar al mercado europeo

También se refirió a la situación de Brasil, cuyos productos quedaron alcanzados por restricciones europeas vinculadas con una investigación sobre el uso de agentes antimicrobianos. “Brasil está haciendo todo lo que tiene que hacer para volver a ingresar al mercado europeo”, afirmó, y remarcó que el sector argentino debe prepararse para cumplir con las nuevas condiciones de acceso.

Uno de los temas principales fue la implementación del Reglamento 1115 de la Unión Europea, que establece requisitos vinculados con la deforestación. “Es una norma que, como decimos, es un tanto perversa, porque no son normas bilaterales entre dos países, sino que es una norma que ha puesto la Unión Europea pidiendo a sus importadores y estos, por diligencia debida, le tienen que transmitir a sus vendedores la información para no ser ellos susceptibles de multas”, explicó Breitschmitt.

Asimismo, destacó la relevancia comercial de ese destino: “Si queremos seguir vendiendo carne a Europa, teniendo en cuenta que representa el 10% del volumen y el 20% en valor, teníamos que hacer algo”.

Qué es lo que impone la Unión Europea

Además, el presidente del IPCVA advirtió sobre la complejidad de documentar el recorrido de cada animal: “Encima hay que demostrar desde el nacimiento hasta la faena la trazabilidad del animal”.

Y cuestionó la carga administrativa que implican los requisitos: “O sea, que es una, se lo hemos dicho a los importadores acá y a las autoridades de aplicación, que lo que están haciendo en cierta forma es exportar burocracia”.