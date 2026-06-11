Argentina solicitó un tratado transpacífico: "Es uno de los acuerdos de libre comercio más grande del mundo"

La decisión de Argentina de solicitar formalmente su incorporación al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico abre una nueva etapa en la estrategia de inserción internacional del país. En este contexto, este medio se comunicó con Maximiliano Moreno, director ejecutivo de la Fundación INAI.

Maximiliano Moreno explicó que el acuerdo constituye uno de los bloques comerciales más importantes del mundo y señaló: "Es uno de los acuerdos de libre comercio más grande del mundo". Además, remarcó que sus miembros representan "aproximadamente entre 13 y 14% del PBI mundial y entre 13 y 15% del comercio mundial".

Qué necesita Argentina para entrar al tratado transpacífico

Según indicó, la solicitud presentada por Argentina es apenas el inicio del proceso. "Esto es una carta que ha solicitado Argentina al acceso", precisó, y agregó que, "lo primero que se necesita para que este acceso pueda avanzar es el consenso de todos los miembros de este acuerdo transpacífico".

Moreno consideró que la noticia debe tomarse con cautela: "Es una muy buena noticia, hay que ser prudentes en cuanto a los tiempos pero es una gran noticia porque va a representar grandes oportunidades de nuevos negocios para la Argentina".

El sector exportador se vería altamente beneficiado

Entre los beneficios potenciales para el país, destacó la posibilidad de contar con reglas comerciales claras. "Vamos a encontrar un set de reglas que van a dar previsibilidad en nuestras exportaciones", afirmó. También subrayó la importancia de las mejoras arancelarias. "Todos estos países han liberado sus importaciones, esta liberación va a llegar al 99% de los productos", explicó.

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que Argentina podría ampliar significativamente su presencia en mercados de gran demanda. "Gracias a este acceso vamos a poder tener mejores condiciones de acceso", señaló.

A su vez, puso especial énfasis en los productos con valor agregado y aseguró que las oportunidades son especialmente relevantes para sectores que generan empleo y divisas. "Las oportunidades son enormes, son muchos países, son muchos productos", afirmó.